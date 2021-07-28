Журнал Forbes опубликовал список самых успешных знаменитостей России

Новости

Названы главные ошибки во время завтрака 17:41
Исследование: После прививки AstraZeneca растет риск образования тромбов 17:39
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане и на азербайджано-армянской границе 17:38
Лешуков и Семенов вышли в плей-офф турнира по пляжному волейболу на ОИ 17:32
Бастрыкин пообщался по видеосвязи с родными погибших в Казанской гимназии 17:22
Украина отправит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью 17:12
К тушению лесного пожара возле турецкого курорта привлекли 15 вертолетов 16:54
РФПИ и Гватемала обновили контракт на поставку вакцины "Спутник V" 16:48
Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в четыре раза 16:44
Премьер Пакистана: США испортили ситуацию в Афганистане 16:43
Кравцов: Сбоев в выплатах надбавок за классное руководство не будет 16:21
Китайский штангист Ши Чжиюн победил на Олимпиаде с мировым рекордом 16:00
Банк России рассказал, какие купюры подделывают чаще всего 15:51
ВОЗ: За неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 21% 15:48
В Челябинске задержали женщину, делавшую "закладки" вместе с ребенком 15:47
В Совфеде отреагировали на слова Байдена о российском ядерном арсенале 15:46
В Екатеринбурге задержали гулявшего с оружием мужчину 15:42
В Петербурге отреставрируют Медного всадника 15:36
Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии 15:33
Володин направил иностранным коллегам приглашения для наблюдения за выборами в РФ 15:30
Прокуратура вмешалась в историю об избиении челябинского пенсионера 15:30
Организаторы Олимпиады изменили время теннисных матчей после жалоб игроков 15:27
Видео: Исламабад затопило из-за сильных ливней 15:27
Джессика фон Бредов-Верндль выиграла "золото" в соревнованиях по выездке 15:21
РФ сожалеет о решении ФРГ приостановить мероприятия "Петербургского диалога" 15:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 17:12
Рубрика: Культура

Журнал Forbes опубликовал список самых успешных знаменитостей России

Текст: Александр Алексеев
В десятке самых успешных знаменитостей России по версии журнала Forbes оказались три спортсмена, пять музыкантов, одна телеведущая и блогер, порой выступающая и как певица или телеведущая.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Первое место занял недавний чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. На втором - рэпер Моргенштерн, на третьем - реализующая себя в разных амплуа Ольга Бузова.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Моргенштерн и Скриптонит: Spotify подсчитал, кого чаще слушают в России

При этом успех подсчитывался по двум критериям - годовому доходу участников и их популярности, то есть частоте упоминания в СМИ, числу подписчиков в социальных сетях и запросов в поисковых системах.

Поэтому ничего удивительного в итогах Forbes нет. По-прежнему в его топ-10 нет ни одного актера, режиссера, кинопродюсера или ведущих менеджеров шоу-бизнеса. Но эта же тенденция прослеживалась и все недавние годы.

Топ-10 самых успешных знаменитостей России:

  1. Хабиб Нурмагомедов
  2. Моргенштерн
  3. Ольга Бузова
  4. Тимати
  5. Сергей Шнуров
  6. Александр Овечкин
  7. Ксения Собчак
  8. Баста
  9. Артем Дзюба
  10. Полина Гагарина
Культура Музыка Поп-музыка Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Музыка с Александром Алексеевым