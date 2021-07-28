Журнал Forbes опубликовал список самых успешных знаменитостей России

В десятке самых успешных знаменитостей России по версии журнала Forbes оказались три спортсмена, пять музыкантов, одна телеведущая и блогер, порой выступающая и как певица или телеведущая.

Первое место занял недавний чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. На втором - рэпер Моргенштерн, на третьем - реализующая себя в разных амплуа Ольга Бузова.

При этом успех подсчитывался по двум критериям - годовому доходу участников и их популярности, то есть частоте упоминания в СМИ, числу подписчиков в социальных сетях и запросов в поисковых системах.

Поэтому ничего удивительного в итогах Forbes нет. По-прежнему в его топ-10 нет ни одного актера, режиссера, кинопродюсера или ведущих менеджеров шоу-бизнеса. Но эта же тенденция прослеживалась и все недавние годы.

Топ-10 самых успешных знаменитостей России: