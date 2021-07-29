Алипов, Субботина и Семьянова не прошли в финал в дисциплине "трап"

Российские стрелки не смогли квалифицироваться в финал олимпийских соревнований в дисциплине "трап".

Наш олимпийский чемпион Афин Алексей Алипов по итогам квалификации занял 8 место (122+10), тогда как в финал выходят первые шесть спортсменов.

У девушек в борьбе за шестерку лучших принимали участие сразу две россиянки - Дарья Семьянова и Екатерина Субботина. Они заняли 15 и 17 места в квалификации соответственно.

Финал "трапа" и у мужчин, и у женщин пройдет сегодня, 29 июля.