29.07.2021 08:38
Рубрика: Спорт
Алипов, Субботина и Семьянова не прошли в финал в дисциплине "трап"
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Российские стрелки не смогли квалифицироваться в финал олимпийских соревнований в дисциплине "трап".
Наш олимпийский чемпион Афин Алексей Алипов по итогам квалификации занял 8 место (122+10), тогда как в финал выходят первые шесть спортсменов.
У девушек в борьбе за шестерку лучших принимали участие сразу две россиянки - Дарья Семьянова и Екатерина Субботина. Они заняли 15 и 17 места в квалификации соответственно.
Финал "трапа" и у мужчин, и у женщин пройдет сегодня, 29 июля.
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28.07.2021