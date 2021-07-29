29.07.2021 07:39
Рубрика: Спорт
Бабинцева и Ильясов проиграли в четвертьфинале турнира по дзюдо
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Россияне Александра Бабинцева и Нияз Ильясов не смогли пройти в полуфинал олимпийского турнира по дзюдо.
В весовой категории до 78 кг Бабинцева встречалась с японкой Сори Хамадой. Поединок завершился досрочной победой японской спортсменки, которая вышла в полуфинал.
Россиянка продолжит выступление в утешительном турнире.
В весовой категории до 100 кг Нияз Ильясов в напряженнейшем поединке проиграл представителю Португалии Жорже Фонсеке.
Ильясов также продолжит борьбу за бронзовые медали.
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28.07.2021