Бабинцева и Ильясов проиграли в четвертьфинале турнира по дзюдо

Россияне Александра Бабинцева и Нияз Ильясов не смогли пройти в полуфинал олимпийского турнира по дзюдо.

В весовой категории до 78 кг Бабинцева встречалась с японкой Сори Хамадой. Поединок завершился досрочной победой японской спортсменки, которая вышла в полуфинал.

Россиянка продолжит выступление в утешительном турнире.

В весовой категории до 100 кг Нияз Ильясов в напряженнейшем поединке проиграл представителю Португалии Жорже Фонсеке.

Ильясов также продолжит борьбу за бронзовые медали.