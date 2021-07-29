Бабинцева и Ильясов вышли в 1/4 финала соревнований по дзюдо на Олимпиаде

Россияне Нияз Ильясов и Александра Бабинцева дошли до четвертьфинальной стадии турнира по дзюдо на Олимпийских играх в Токио.

В весовой категории до 100 кг Ильясов выиграл схватку в 1/8 финала у представителя Венгрии Миклоша Цирьенича. Россиянин победил благодаря оценке иппон.

Аналогичного успеха добилась в соревнованиях женщин и Александра Бабинцева. В весовой категории до 78 кг она победила спортсменку из Косово Лориану Куку.