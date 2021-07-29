29.07.2021 06:54
Рубрика: Спорт
Бабинцева и Ильясов вышли в 1/4 финала соревнований по дзюдо на Олимпиаде
Фото: REUTERS/SERGIO PEREZ
Россияне Нияз Ильясов и Александра Бабинцева дошли до четвертьфинальной стадии турнира по дзюдо на Олимпийских играх в Токио.
В весовой категории до 100 кг Ильясов выиграл схватку в 1/8 финала у представителя Венгрии Миклоша Цирьенича. Россиянин победил благодаря оценке иппон.
Аналогичного успеха добилась в соревнованиях женщин и Александра Бабинцева. В весовой категории до 78 кг она победила спортсменку из Косово Лориану Куку.
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28.07.2021