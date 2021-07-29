29.07.2021 10:43
Рубрика: Спорт
Чех Иржи Липтак выиграл золото Олимпийских игр в трапе
Фото: Kevin C. Cox/Getty Images
Два чешских стрелка разыграли между собой золотую олимпийскую медаль в дисциплине "трап". Иржи Липтак и Давид Костелецкий в финале соревнований показали одинаковый результат, установив новый олимпийский рекорд. В итоге спортсменам для выявления чемпиона Игр понадобилась перестрелка. По ее итогам Липтак занял первое место, а Костелецкий - второе.
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28.07.2021