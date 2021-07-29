Чех Иржи Липтак выиграл золото Олимпийских игр в трапе

Два чешских стрелка разыграли между собой золотую олимпийскую медаль в дисциплине "трап". Иржи Липтак и Давид Костелецкий в финале соревнований показали одинаковый результат, установив новый олимпийский рекорд. В итоге спортсменам для выявления чемпиона Игр понадобилась перестрелка. По ее итогам Липтак занял первое место, а Костелецкий - второе.

Бронза на счету британца Мэтью Кауарда-Холли.

Россиянин Алексей Алипов не смог преодолеть квалификационный раунд.