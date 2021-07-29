Евгений Трефилов: Половине руки бы поотбивал

После разгромного поражения от шведок в предыдущем матче Трефилов обрушился с критикой как на сборную, так и на главного тренера. Теперь же в разговоре с журналистами он был благодушен и отпускал свои фирменные шуточки.

Евгений Васильевич, очень результативный матч. У нас проблемы с позиционной защитой?

Евгений Трефилов: Нужно просто немного "почитать" игру. Все это читаемо. Если мы успеем сейчас просчитать, просмотреть, значит, будет все нормально. Послезавтра предстоит игра с Францией. Не такая уж она страшная. Если только наши во сне не поймают музу. Если наши забудут о победе, настроятся на следующую игру, все будет в порядке.

Единственное, надеюсь, что в сборной будет не такая тягостная обстановка. Выигрыш должен помочь.

В сборной тягостная обстановка?

Евгений Трефилов: А когда идут поражения, что, смеяться надо? Я бы половине руки поотбивал, когда они этот гудок делают (имеется в виду празднование забитого мяча - прим. РГ). Не забили, 11 мячей торчим - и делать гудок? Скромнее надо, обратно, вперед-назад. Выиграли - тогда погудим.

Как вы сейчас общаетесь с Алексеевым после вашей критики?

Евгений Трефилов: Прекрасно. Он живет в олимпийской деревне, я за семь километров от него. Отношения прекрасные.

Он не обиделся?

Евгений Трефилов: Ну а что? А дальше что? Я же не обижался, когда мне после Лондона прилетело (на Играх-2012 сборная вылетела в четвертьфинале - прим. РГ). На что обижаться? Результат есть результат.

Вы с девушками обсуждали положение дел?

Евгений Трефилов: Обсуждали б, если б дали… Как я по телефону могу общаться? На тренировке надо общаться. На тренировке.

Вам вроде специально большой ноутбук купили для связи…

Евгений Трефилов: Ну и что. И что? Увидел красивую девочку в ноутбуке. Дальше что?

Читаете, что пишут болельщики?

Евгений Трефилов: Мне присылают комментарии. Я сам туда не хожу, потому что там столько хорошо написано. Просто там есть идиоты, которые говорят, что я не хочу тренировать. Что я сбежал. Мне стыдно за таких людей. Это и называется - "диванные эксперты".

Как бы вы отнеслись, если бы во время вашего тренерства кто-то с трибуны давал указания вашей команде?

Евгений Трефилов: Я бы после игры объяснил ему. Вы мне скажите, я их что обидел?

Просто странно, когда командой руководят два человека?

Евгений Трефилов: А там их пятеро (в тренерском штабе - прим. РГ).

Ваши подсказки вразрез с тем, что говорит Алексеев, не идут?

Евгений Трефилов: Да какой разрез. Мы же с ним работали.

Значит, он наследник ваших традиций?

Евгений Трефилов: Проигрышей? Я вас понял. Вы настоящий корреспондент, с иголочкой. В стульчик гвоздик забил.

Имелось в виду тактическая сторона дела…

Евгений Трефилов: В тактическом у него кое-что другое играет. Но пусть играет. Лишь бы на пользу было. Больше мне ничего не надо.

В Токио матчи сборной идут через день. Чем занимаетесь в свободное время?

Евгений Трефилов: На мужчин хожу. Получаю огромное удовольствие. Надо смотреть, кто впереди. А мужчины всегда впереди. Есть чему учиться. Мы каких-то вещей не сможем. Так надо подсмотреть. Гандбол сейчас силовой. И у женщин, и у мужчин. Посмотрите, какие крупные ребята, какие броски из-за 9-метровой линии, не увидишь их. Полкило этого летит, не знаю, как вратари выдерживают. А как сборная Кореи играет? Они там все мелкие, но как она прилипнет, так все. Вот такому бы нам научиться. Но что имеем, то имеем.