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Идет  день олимпиады
29.07.2021 03:00
Рубрика: Спорт

Германия, Аргентина и Франция не смогли выйти в плей-офф

На футбольном турнире в Токио завершился групповой этап. Запомнился он прежде всего провальными выступлениями сразу нескольких фаворитов.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Российская газета - Столичный выпуск № 170(8521)
В решающем матче за выход в плей-офф Аргентина сыграла вничью с Испанией (1:1) и покинула турнир. Фото: AP В решающем матче за выход в плей-офф Аргентина сыграла вничью с Испанией (1:1) и покинула турнир. Фото: AP
В решающем матче за выход в плей-офф Аргентина сыграла вничью с Испанией (1:1) и покинула турнир. Фото: AP

Речь прежде всего о трех сборных, сенсационно не сумевших выйти в четвертьфинал: Франции, Аргентине и Германии. Все эти команды оступились в решающий момент, хотя у них были неплохие шансы переломить ситуацию.

Фото: РИА Новости
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Те же немцы в последнем туре в группе не сумели одолеть Кот-д Ивуар (1:1) и финишировали на третьем месте в своей группе. А ведь Германия традиционно считается одним из фаворитов футбольной Олимпиады. У этой команды всегда была талантливая молодежь, в чем все мы могли убедиться пять лет назад в Рио-де-Жанейро, когда немцы дошли до финала и уступили в нем хозяевам бразильцам, за которых выступал один из лучших игроков мира Неймар.

Что случилось с подопечными Штефана Кунца в Токио - трудно сказать. Возможно, свою роль сыграли многочисленные слухи об уходе Кунца со своего поста. Напомним, что переговоры с этим специалистом вел российский футбольный союз (РФС). Однако что-то не срослось, и Штефан остался в сборной.

Самое интересное, что неудачный результат своей команды Кунц объяснил неблагоприятными условиями, с которыми немцы столкнулись в Японии.

- Мы так и не ощутили дух Олимпиады, здесь были слишком строгие правила. Кроме олимпийской деревни больше и вспомнить нечего. Ребята словно находились в казарме. Все же хотелось бы испытать немного другие ощущения, - подчеркнул Кунц.

Фото: Григорий Соколов \ РИА Новости
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Первое место в этой группе ожидаемо заняла Бразилия. В последнем туре "желто-зеленые" обыграли со счетом 3:1 Саудовскую Аравию. Дубль оформил пока что самый яркий футболист Олимпиады Ришарлисон, в дебютном матче на турнире против Германии оформивший хет-трик за полчаса. Полузащитник "Зенита" Малком появился на поле сразу после перерыва, а защитник ЦСКА Бруно Фукс остался в запасе. Таким образом, в четвертьфинал из квартета "D" вышли бразильцы и Кот-д Ивуар.

Никак себя не проявила на турнире Аргентина. Забив всего два мяча в трех встречах, "небесно-голубые" заслуженно покинули соревнования. А в плей-офф из группы "С" вышли Испания и Египет.

Что касается французов, то даже имея в своем составе чемпиона мира Флориана Товена и экс-форварда "Марселя" Пьер-Андре Жиньяка, команда не смогла выполнить задачу-минимум. Более того, в решающем матче Франция пропустила четыре безответных мяча от Японии - 0:4.

- Непросто добиваться результата в условиях, когда состав не наигранный. Мы сделали все возможное, особенно тренерский штаб. Сейчас мы все расстроены, но нам удалось набраться опыта - это очень важный момент. Нужно мыслить позитивно даже в тех ситуациях, когда ты терпишь поражение. Участие в Олимпиаде - мечта для любого спортсмена. Это было увлекательное приключение, которое футболисты никогда не забудут, - заявил полузащитник французской сборной Люка Трусар.

Две оставшиеся путевки в плей-офф из группы "B" добыли Южная Корея и Новая Зеландия, оказавшиеся сильнее Румынии и Гондураса.

Таким образом, в четвертьфинальной стадии 31 июля сыграют: Бразилия - Египет, Испания - Кот-д Ивуар, Новая Зеландия - Япония, Южная Корея - Мексика.

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