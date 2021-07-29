Китаянки с мировым рекордом выиграли эстафету 4х200 вольным стилем

В финальном заплыве китаянки сумели захватить лидерство и до самого финиша его не упустили. Результат сборной Китая - 7 минут 40,33 секунды. Это новое высшее мировое достижение. Предыдущий рекорд принадлежал команде Австралии - 7.41,50.

Второе место заняла сборная США, отставшая на 4 секунды. Бронза у команды Австралии.

Россиянки Анна Егорова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анастасия Гуженкова заняли пятое место.