29.07.2021 07:07
Рубрика: Спорт
Китаянки с мировым рекордом выиграли эстафету 4х200 вольным стилем
Женская сборная Китая с мировым рекордом выиграла эстафету 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.
Фото: REUTERS
В финальном заплыве китаянки сумели захватить лидерство и до самого финиша его не упустили. Результат сборной Китая - 7 минут 40,33 секунды. Это новое высшее мировое достижение. Предыдущий рекорд принадлежал команде Австралии - 7.41,50.
Второе место заняла сборная США, отставшая на 4 секунды. Бронза у команды Австралии.
Россиянки Анна Егорова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анастасия Гуженкова заняли пятое место.
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28.07.2021