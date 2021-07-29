Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
4:40
Плавание
Финалы
8:30
Стрельба
Стрельба стендовая. Трап. Мужчины / женщины
9:50
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом. Каноэ-одиночки. Женщины. Финал
12:05
Дзюдо
Женщины - 78 кг / Мужчины - 100 кг
Идет  день олимпиады
29.07.2021 06:55
Рубрика: Спорт

Климент Колесников: Настраивался на противостояние с самим собой и проиграл

Климент Колесников, ставший бронзовым призером Олимпиады на дистанции 100 метров вольным стилем, признался, что доволен медалью, но рассчитывал на более высокий результат.
Текст: Анна Козина (Токио)
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Климент, ты был доволен серебром на 100 метров на спине, а вот бронза на сотне кролем, кажется, тебя не очень радует?

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Чупков анонсировал завершение карьеры пловца

Климент Колесников: Если бы я проплыл хотя бы с тем же временем, что и накануне (47,11 - рекорд Европы - прим. "РГ"), и занял третье место, не был бы так сильно сконфужен, как сейчас. С одной стороны, понимаю, что бронза - это хорошо. Да и все вокруг об этом говорят. Но я ведь знаю, что лично для себя был готов проплыть быстрее, чем в том же полуфинале. Наверное, где-то допустил ошибку. Надо разбираться: вспомнить ощущения, которые были на дистанции, посмотреть повтор. Успокаивает то, что это не последняя моя Олимпиада. Будет много и других соревнований. Уверен, что проплыву быстрее. Конечно, никто не знает, что случиться за четыре года. Просто буду готовиться и выкладываться.

Стометровка считается королевской дистанцией. Думал об этом, о соперничестве с Дресселом?

Климент Колесников: Когда выходил на старт, чувствовал, что это королевская дистанция. Думал о том, что нужно постараться выложиться по максимуму. Но мыслей о каком-то принципиальном соперничестве с американцем или кем-то еще не было. Скорее настраивался на противостояние с самим собой после вчерашнего результата. Потому что ожидания были другие. Скинь я четыре сотых, и был бы вторым (австралиец Чалмерс финишировал с серебром за 47,08, американец Дрессел одержал победу с олимпийским рекордом - 47,02 - прим. "РГ"). Что такое четыре сотых? А попробуйте на секундомере нажать…

Новости чемпионата
Китаянки с мировым рекордом выиграли эстафету 4х200 вольным стилем 07:07
Бабинцева и Ильясов вышли в 1/4 финала соревнований по дзюдо на Олимпиаде 06:54
Российские рапиристки вышли в полуфинал Олимпиады 06:20
ОКР обратился в МОК после инцидента с теннисистом Медведевым 06:13
Климент Колесников выиграл бронзу Игр на стометровке вольным стилем 05:48

Климент Колесников выиграл бронзу Игр на стометровке вольным стилем 05:48

На Олимпиаде в Токио россиянин Климент Колесников занял третье место в заплыве на 100 метров вольным стилем. Лучший результат в этой дисциплине - у американца Калеба Дрессела, серебро - у австралийца Кайла Чалмерса

Россиянки выиграли серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио 03:46

Россиянки выиграли серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио 03:46

Еще одну серебряную медаль в копилку сборной России на ОИ-2020 принесли Василиса Степанова и Елена Орябинская. Они пришли к финишу вторыми, уступив спортсменкам из Новой Зеландии. Бронза - у Канады

Сборная России по волейболу разгромила бразильцев и досрочно вышла в плей-офф 03:00

Сборная России по волейболу разгромила бразильцев и досрочно вышла в плей-офф 03:00

Мадина Таймазова: Вышла бы на поединок даже без глаза 28.07.2021

Мадина Таймазова: Вышла бы на поединок даже без глаза 28.07.2021

Дзюдоистка Мадина Таймазова, завоевавшая "бронзу" в весовой категории до 70 кг – один из главных героев сегодняшнего дня. Получив травму в 1/8 финала, она продолжила борьбу и, по ее признанию, рассчитывала только на "золото"