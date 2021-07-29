Климент Колесников: Настраивался на противостояние с самим собой и проиграл

Климент, ты был доволен серебром на 100 метров на спине, а вот бронза на сотне кролем, кажется, тебя не очень радует?

Климент Колесников: Если бы я проплыл хотя бы с тем же временем, что и накануне (47,11 - рекорд Европы - прим. "РГ"), и занял третье место, не был бы так сильно сконфужен, как сейчас. С одной стороны, понимаю, что бронза - это хорошо. Да и все вокруг об этом говорят. Но я ведь знаю, что лично для себя был готов проплыть быстрее, чем в том же полуфинале. Наверное, где-то допустил ошибку. Надо разбираться: вспомнить ощущения, которые были на дистанции, посмотреть повтор. Успокаивает то, что это не последняя моя Олимпиада. Будет много и других соревнований. Уверен, что проплыву быстрее. Конечно, никто не знает, что случиться за четыре года. Просто буду готовиться и выкладываться.

Стометровка считается королевской дистанцией. Думал об этом, о соперничестве с Дресселом?

Климент Колесников: Когда выходил на старт, чувствовал, что это королевская дистанция. Думал о том, что нужно постараться выложиться по максимуму. Но мыслей о каком-то принципиальном соперничестве с американцем или кем-то еще не было. Скорее настраивался на противостояние с самим собой после вчерашнего результата. Потому что ожидания были другие. Скинь я четыре сотых, и был бы вторым (австралиец Чалмерс финишировал с серебром за 47,08, американец Дрессел одержал победу с олимпийским рекордом - 47,02 - прим. "РГ"). Что такое четыре сотых? А попробуйте на секундомере нажать…