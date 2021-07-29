Компас ТВ: Где будем смотреть

29 июля, четверг,

"Первый канал"

С 9.00. "Олимпийская перекличка". Прямые трансляции с разных арен. Репортажи, комментарии.

(9.00). Регби-7. Женщины. Россия - Великобритания. Трансляция в записи. (13.00). Россия - Кения. Прямая трансляция.

(10.25). Волейбол. Женщины. Предварительный этап. Группа "В". Третий тур. Россия - Китай. Прямая трансляция.

(12.30). Фехтование. Женщины. Рапира. Командное первенство. За "бронзу". Финал. Прямая трансляция. (13.30). Гандбол. Предварительный этап. Группа "В". Третий тур. Женщины. Россия - Венгрия. Бокс.

(11.45). Предварительные бои в разных весовых категориях мужского и женского турниров. Прямая трансляция. Глеб Бакши (Россия) - Трой Ислей (США). Мужчины. До 75 кг. 1/8 финала. (12.35). Иван Верясов (Россия) - Максим Егнонг (Камерун). Мужчины. Свыше 91 кг. 1/8 финала.

"Матч ТВ"

9.50. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал. Прямая трансляция.

10.55. Пляжный волейбол. Красильников/Стояновский (Россия) - Плавиньш/Тоцс (Латвия). Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

Подготовил Илья Трисвятский

Компас ТВ: Я буду смотреть

Владимир Долинский, актер, телеведущий:

- Болею за наших всей душой. В юности я занимался борьбой. Понимаю, как не просто даются победы и рекорды. Некоторые соревнования я смотрю с большим интересом. К примеру, по тяжелой атлетике, боксу, тхэквондо, люблю баскетбол. А некоторые, скажем так, одним глазом. Урывками смотрел финал состязаний по фехтованию. Очень хотелось мне, чтобы выиграла Соня Великая. Она блистательная спортсменка. Но победила другая Соня, Позднякова. "Золото" все равно ушло в копилку команды России. А 29 июля возможно, посмотрю соревнования пловцов. Но честно скажу, не из интереса к самому виду спорота, а просто переживаю за наших и желаю им как можно больше медалей.

Подготовила Анна Кольдина