Медведев и Хачанов сыграют в 1/4 финала Олимпиады

Несмотря на недомогание, Медведев смог выиграть свой матч и пройти дальше по сетке. Фото: РИА Новости

Веснина и Кудерметова в четвертьфинале не встретили никакого сопротивления со стороны украинских сестер-близняшек Людмилы и Надежды Киченок - 6:2, 6:1. За участие в решающей игре россиянки поспорят с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой. Напомним, что пять лет назад в Рио-де-Жанейро Веснина стала чемпионкой в парном разряде с Екатериной Макаровой.

Карен Хачанов обыграл в третьем круге аргентинца Диего Шварцмана - 6:1, 2:6, 6:1. В четвертьфинале россиянина будет ждать француз Уго Умбер, сенсационно обыгравший третью ракетку мира грека Стефаноса Циципаса - 2:6, 7:6, 6:2.

Насыщенным на события получился день для Медведева. Он встречался с итальянцем Фабио Фоньини. В концовке первого сета, при счете 5:2 в пользу Даниила, наш игрок взял паузу. Оно и понятно: после дождей в Токио вновь вернулось палящее солнце, а с учетом того, что Медведев вышел на корт первым запуском, он и Фоньини попали в самое пекло.

Судя по жестикуляции, Даниил пожаловался врачам на боль в мышцах живота. Спустя несколько минут россиянин пришел в себя и матч возобновился. Несмотря на уверенную победу в первой партии (6:2), не покидало ощущение, что Медведев нервничает. Так, в одном из эпизодов на вопрос судьи о самочувствии Даниил ответил: "Я могу доиграть матч, но могу и умереть. Если я умру, кто будет нести ответственность?" - спросил теннисист. Уступив во втором сете, в третьем Медведев собрался и вырвал победу - 6:2, 3:6, 6:2.

Казалось, после такого непростого поединка у Даниила настало время на передышку, но как бы не так. Перед тем как подойти к российским журналистам в смешанной зоне, Медведев согласился пообщаться с зарубежными коллегами. И один из них назвал наших атлетов читерами (мошенниками). Разумеется, россиянин гневно отреагировал на подобную выходку и попросил представителей турнира выгнать репортера из микст-зоны.

Далее Медведев нашел силы пообщаться с российскими СМИ.

Что случилось в первом сете? Вам стало плохо из-за жары?

Даниил Медведев: В какой-то момент мне стало тяжело дышать, заблокировалась диафрагма. Меня помассировали, но все равно во время матча чувствовал себя некомфортно.

Уверены, что в следующей игре не возникнет проблем со здоровьем?

Даниил Медведев: Не думаю. Позанимаюсь с физиотерапевтом, и все будет нормально. Хотелось бы, чтобы завтра дали день отдыха. Но даже если решат иначе - я готов.

В то же время первая ракетка России Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал одиночки, уступив в трех сетах представительнице Швейцарии Белинде Бенчич - 0:6, 6:3, 3:6. Вместе с тем Елена Веснина и Аслан Карацев пробились в четвертьфинал в миксте.