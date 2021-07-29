Оргкомитет Игр начал расследование инцидента между Медведевым и журналистом

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио получил обращение российской делегации по поводу инцидента между теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом Себастьяном Намиасом. Как сообщил ТАСС пресс-атташе нашей команды Константин Выборнов, начато расследование.

Инцидент произошел в среду после матча третьего круга одиночного турнира между Медведевым и Фоньини. Задавая вопрос Даниилу, Намиас обвинил российских спортсменов в мошенничестве. Медведев не стал отвечать на провокацию и потребовал от организаторов отстранить журналиста от работы на соревнованиях.

Добавим, что чуть позже сегодня, 29 июля, Медведев поборется с испанцем Пабло Карреньо-Бустой за выход в полуфинал.