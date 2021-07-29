Перилли из Сан-Марино выиграла первую олимпийскую медаль в истории страны

Спортсменка из Сан-Марино Алессандра Перилли выиграла для своей страны первую в истории олимпийскую медаль. В стрельбе в дисциплине "трап" она стала бронзовым призером.

Первое место и золото завоевала словачка Зузана Рехак-Штефечекова. Она также установила новый олимпийский рекорд.

На втором месте расположилась Кайла Браунинг из США.

Россиянки Дарья Семьянова и Екатерина Субботина не смогли квалифицироваться в финал.