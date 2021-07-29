29.07.2021 09:50
Рубрика: Спорт
Перилли из Сан-Марино выиграла первую олимпийскую медаль в истории страны
Фото: Kevin C. Cox/Getty Images
Спортсменка из Сан-Марино Алессандра Перилли выиграла для своей страны первую в истории олимпийскую медаль. В стрельбе в дисциплине "трап" она стала бронзовым призером.
Первое место и золото завоевала словачка Зузана Рехак-Штефечекова. Она также установила новый олимпийский рекорд.
На втором месте расположилась Кайла Браунинг из США.
Россиянки Дарья Семьянова и Екатерина Субботина не смогли квалифицироваться в финал.
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28.07.2021