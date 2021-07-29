В Крыму утвердили автомаршрут по природному парку у горы Клементьева

Министерство экологии и природы РК утвердило паспорт экскурсионного экологического автомобильного маршрута "Узун-Сырт, гора Клементьева", который пролегает по территории природного парка регионального значения "Воздухоплавательный комплекс "Узун-Сырт, гора Клементьева". Об этом сообщила пресс-служба

Маршрут, оборудованный знаками туристической навигации, начинается у склона горы Клементьева вблизи поселка Насыпное и заканчивается на вершине горы Коклюк, чуть западнее горы Клементьева, у "Звездопада воспоминаний" - небольшой колоннады из трех колонн в античном стиле. С этой смотровой площадки, как отметили в Минприроды Крыма, "открывается вид на панораму крымских просторов и Карадаг". Вдоль маршрута расположен Центр планерного спорта "Коктебель". Предшественником последнего была Научно-планерная база Центрального аэрогидромдинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского, открытая в 1977 году на базе расположенной там же летно-планерной школы.

Протяженность автомаршрута - 8,4 километра. Средняя продолжительность путешествия - около 20 минут.

"Узун-Сырт, гора Клементьева" проходит по дороге общего пользования и частично по исторически сложившимся грунтовым дорогам - по ним к зоне обслуживания малой авиации на горе Клементьева привозят спортивный инвентарь и летательное оборудование. Проезд по территории природного парка вне маршрутных границ запрещен.

- Режим пребывания на автомобильном маршруте соответствует общим требованиям соблюдения техники безопасности на природных территориях, а также режиму особой охраны природного парка, - подчеркнули в министерств.

Экологический автомобильный маршрут, уверены в ведомстве, позволит сконцентрировать и минимизировать воздействие транспортной нагрузки в пределах одной асфальтной и нескольких грунтовых дорог и тем самым предотвратить разрастание сети дорожек и тропинок вглубь парка, способствуя при этом восстановлению ранее нарушенных участков. Наряду с сохранением уникальных природных комплексов и объектов природный парк призван создать условия для работы летных школ и служить развитию авиационных видов спорта.