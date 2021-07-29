В Крыму утвердили автомаршрут по природному парку у горы Клементьева

Новости

Фадеев продал права на свои песни и решил больше не заниматься артистами 18:03
Сбербанк улучшил прогноз по ВВП России 17:52
Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" за разлив дизтоплива 17:51
Названы продукты, снижающие риск развития деменции 17:46
В Турции из-за лесных пожаров пострадали 183 человека 17:40
Путин поздравил российских рапиристок с золотой медалью Олимпиады 17:39
Рапиристка Мартьянова после финала Олимпиады уехала в инвалидном кресле 17:39
Синоптик рассказал о температурных рекордах июля 17:28
СК завершил расследование аварии с военными автобусами 17:26
Врач посоветовал больным раком поскорее вакцинироваться от коронавируса 16:55
Проводить опреснение воды на черноморском побережье не планируется 16:51
Россия и КНР в августе проведут совместное учение с участием 10 тысяч человек 16:46
Реконструкция очистных сетей на курортах обойдется в 60 млрд рублей 16:41
Китаянка Чэнь Мэн стала олимпийской чемпионкой по настольному теннису 16:38
В Ленобласти продлили ограничения из-за коронавируса 16:32
Веснина и Карацев вышли в полуфинал в миксте на Олимпиаде 16:26
Российская говядина завоевывает рынок Китая 16:13
В Кузбассе возбуждено дело о реабилитации нацизма 16:07
ГП обжалует решение о взыскании с РФ 2,6 млрд долларов по делу "Юкоса" 16:03
65 процентов петербуржцев переболели COVID-19 или сделали прививки 16:01
Суд оставил псковскую журналистку в реестре СМИ-иноагентов 15:53
Определились полуфинальные пары мужского теннисного турнира на Олимпиаде 15:49
В Кургане из-за коронавируса отменили День ВДВ 15:45
Лукашенко прокомментировал отсутствие медалей на Олимпиаде у сборной Беларуси 15:41
Клип на песню-мем Never Gonna Give You Up набрал миллиард просмотров 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 17:19
Рубрика: Общество

В Крыму утвердили автомаршрут по природному парку у горы Клементьева

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Минприроды РК Фото: Пресс-служба Минприроды РК
Фото: Пресс-служба Минприроды РК

Министерство экологии и природы РК утвердило паспорт экскурсионного экологического автомобильного маршрута "Узун-Сырт, гора Клементьева", который пролегает по территории природного парка регионального значения "Воздухоплавательный комплекс "Узун-Сырт, гора Клементьева". Об этом сообщила пресс-служба

Фото: Илья Изотов/РГ
В Крыму усилят защиту особо охраняемых природных территорий

Маршрут, оборудованный знаками туристической навигации, начинается у склона горы Клементьева вблизи поселка Насыпное и заканчивается на вершине горы Коклюк, чуть западнее горы Клементьева, у "Звездопада воспоминаний" - небольшой колоннады из трех колонн в античном стиле. С этой смотровой площадки, как отметили в Минприроды Крыма, "открывается вид на панораму крымских просторов и Карадаг". Вдоль маршрута расположен Центр планерного спорта "Коктебель". Предшественником последнего была Научно-планерная база Центрального аэрогидромдинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского, открытая в 1977 году на базе расположенной там же летно-планерной школы.

Протяженность автомаршрута - 8,4 километра. Средняя продолжительность путешествия - около 20 минут.

"Узун-Сырт, гора Клементьева" проходит по дороге общего пользования и частично по исторически сложившимся грунтовым дорогам - по ним к зоне обслуживания малой авиации на горе Клементьева привозят спортивный инвентарь и летательное оборудование. Проезд по территории природного парка вне маршрутных границ запрещен.

- Режим пребывания на автомобильном маршруте соответствует общим требованиям соблюдения техники безопасности на природных территориях, а также режиму особой охраны природного парка, - подчеркнули в министерств.

Экологический автомобильный маршрут, уверены в ведомстве, позволит сконцентрировать и минимизировать воздействие транспортной нагрузки в пределах одной асфальтной и нескольких грунтовых дорог и тем самым предотвратить разрастание сети дорожек и тропинок вглубь парка, способствуя при этом восстановлению ранее нарушенных участков. Наряду с сохранением уникальных природных комплексов и объектов природный парк призван создать условия для работы летных школ и служить развитию авиационных видов спорта.

В регионах Общество Природа Общество Экология Экономика Туризм Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым