Российские рапиристки вышли в финал командного турнира на Олимпиаде

В составе нашей команды выступали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Марта Мартьянова и Лариса Коробейникова. Напомним, что Дериглазова и Коробейникова ранее завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в личном турнире на Играх.

В финале же командного турнира наши рапиристки встретятся с француженками, которые в упорной борьбе победили итальянок - 45:43. Начало финальной встречи запланировано на 13:55 по московскому времени.