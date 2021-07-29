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Идет  день олимпиады
29.07.2021 09:10
Рубрика: Спорт

Российские рапиристки вышли в финал командного турнира на Олимпиаде

Российские рапиристки сыграют в финале командного турнира на Олимпиаде в Токио. В полуфинале наши спортсменки оказались сильнее США - 45:42.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Reuters
Рапиристки Дериглазова и Коробейникова принесли нашей сборной очередные медали

В составе нашей команды выступали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Марта Мартьянова и Лариса Коробейникова. Напомним, что Дериглазова и Коробейникова ранее завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в личном турнире на Играх.

В финале же командного турнира наши рапиристки встретятся с француженками, которые в упорной борьбе победили итальянок - 45:43. Начало финальной встречи запланировано на 13:55 по московскому времени.

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