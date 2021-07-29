Российские регбистки одержали первую победу в истории Олимпиад

После поражения на старте соревнований от сборной Великобритании наши девушки встречались с представительницами Кении.

Матч завершился убедительной победой россиянок - 35:12. 13 очков набрала Кристина Середина.

В следующем матче сборная России встретится с командой Новой Зеландии.