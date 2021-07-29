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Идет  день олимпиады
29.07.2021 14:23
Рубрика: Спорт

Российские регбистки одержали первую победу в истории Олимпиад

Женская сборная России по регби-7 одержала первую победу на Олимпийских играх. В четверг россиянки проводили второй матч группового раунда турнира.
Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Капитан сборной по регби: Все приехали в Токио побеждать, мы не исключение

После поражения на старте соревнований от сборной Великобритании наши девушки встречались с представительницами Кении.

Матч завершился убедительной победой россиянок - 35:12. 13 очков набрала Кристина Середина.

В следующем матче сборная России встретится с командой Новой Зеландии.

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