29.07.2021 14:23
Рубрика: Спорт
Российские регбистки одержали первую победу в истории Олимпиад
Женская сборная России по регби-7 одержала первую победу на Олимпийских играх. В четверг россиянки проводили второй матч группового раунда турнира.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
После поражения на старте соревнований от сборной Великобритании наши девушки встречались с представительницами Кении.
Матч завершился убедительной победой россиянок - 35:12. 13 очков набрала Кристина Середина.
В следующем матче сборная России встретится с командой Новой Зеландии.
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