Сборная Германии сенсационно вылетела из группы

В решающем матче за выход в плей-офф немцы сыграли вничью с Кот-д’Ивуаром (1:1) и остались без 1/4 финала. Фото: Getty Images

Германия традиционно считается одним из фаворитов футбольной Олимпиады. У этой команды всегда была талантливая молодежь, в чем все мы могли убедиться пять лет назад в Рио-де-Жанейро, когда немцы дошли до финала и уступили в нем хозяевам бразильцам, за которых выступал один из лучших игроков мира Неймар.

Что случилось с подопечными Штефана Кунца в Токио - трудно сказать. Возможно, свою роль сыграли многочисленные слухи об уходе Кунца со своего поста. Напомним, что переговоры с этим специалистом вел Российский футбольный союз (РФС). Однако что-то не срослось, и Штефан остался в сборной.

Справедливости ради, ивуарийцы на Олимпиаду заявили вполне себе боевой состав, и молодым немецким футболистам пришлось непросто. Все же у Кунца не было в распоряжении таких исполнителей, как Эрик Байи ("Манчестер Юнайтед") и Франк Кессье ("Милан"). Тем не менее невыход Германии в плей-офф - это большая неожиданность.

Самое интересное, что неудачный результат своей команды Кунц объяснил неблагоприятными условиями, с которыми немцы столкнулись в Японии.

- Мы так и не ощутили дух Олимпиады, здесь были слишком строгие правила. Кроме олимпийской деревни больше и вспомнить нечего. Ребята словно находились в казарме. Все же хотелось бы испытать немного другие ощущения, - подчеркнул Кунц.

Первое место в этой группе ожидаемо заняла Бразилия. В последнем туре "желто-зеленые" обыграли со счетом 3:1 Саудовскую Аравию. Дубль оформил пока что самый яркий футболист Олимпиады Ришарлисон, в дебютном матче на турнире против Германии оформивший хет-трик за полчаса. Полузащитник "Зенита" Малком появился на поле сразу после перерыва, а защитник ЦСКА Бруно Фукс остался в запасе. Таким образом, в четвертьфинал из квартета "D" вышли бразильцы и Кот-д Ивуар.

Не смогли пробиться в плей-офф аргентинцы: в решающем матче южноамериканцы сыграли вничью с Испанией (1:1) и финишировали на третьем месте в группе. В плей-офф же вместе с "красной фурией" вышел Египет, победивший Австралию (2:0).

Испанцы приехали на Олимпиаду в мощнейшем составе: сразу шесть футболистов (Унаи Симон, Пау Торрес, Эрик Гарсия, Дани Ольмо, Педри и Микель Оярсабаль) еще недавно блистали на чемпионате Европы и решили сыграть в Токио. Похвастаться звездами подобного уровня может разве что Бразилия, и то с оговорками. Об аргентинцах и говорить не стоит, хотя у этой команды есть знакомые для нас имена. Речь о дуэте форвардов Адольфо Гайч (ЦСКА) и Эсекьель Понсе ("Спартак").

В целом матч на стадионе Саитама прошел под диктовку испанцев. Открыл счет в середине второго тайма Микель Мерино, на что аргентинцы ответили точным ударом Томаса Бельмонте. Как итог - 1:1.

Две путевки в плей-офф из группы "B" добыли Южная Корея и Новая Зеландия, оказавшиеся сильнее Румынии и Гондураса. Уже после подписания номера "РГ" в печать стала известна судьба последних двух участников четвертьфинала. Их имена определились по итогам встреч Франции с Японией и Мексики с ЮАР.