Ангелина Мельникова завоевала "бронзу" в индивидуальном многоборье

Следующий кадр: после подхода отдыхает бразильянка Ребека Андраде. На коленках - большие шрамы после операций на крестообразных связках. В июне 2019 года спортсменка порвала "кресты" уже в третий (!) раз. Но все равно пробилась на Игры, стала второй в квалификации многоборья, а после снятия американки Симоны Байлз - еще и одной из претенденток на "золото" в личном многоборье. "Я научилась терпеть и верить в свои способности, - сказала Ребека Андраде в интервью Olympic Channel. - Думаю, это полезно для нашего вида спорта, потому что в гимнастике ты не знаешь, что случится, пока не сделаешь это".

Женская гимнастика сложный, непредсказуемый, травмоопасный, но красивый вид спорта. Особенно когда все получается и удается не свалиться с самого коварного снаряда - бревна. У тройки лучших гимнасток в абсолютном первенстве это получилось. Можно делать оговорку на отсутствие Байлз, но это было ее решение. А олимпийский пьедестал выглядел так: американка Суниса Ли (57,433), бразильянка Ребека Андраде (57,298) и наша гимнастка Ангелина Мельникова (57,199). Эту "бронзу" Ангелина добавила к "золоту" в командном многоборье.

Еще одна россиянка, 16-летняя Владислава Уразова, которая опережала Мельникову перед заключительными вольными упражнениями, стала четвертой (56,966).

- Сегодня выступала полностью в свое удовольствие, - отметила Ангелина. - Немного волновалась перед вольными. Понимала, что если сделаю на хорошую оценку, то буду на пьедестале.

Остановите музыку

Сейчас вольные сыграли за Мельникову. Но накануне Игр заставили ее сильно понервничать. Ангелина была вынуждена изменить музыкальное сопровождение второй части программы прямо накануне старта Олимпийских игр в Токио. Автор музыки запросил слишком большой гонорар.

- На Олимпиадах требуются авторские права для использования музыки. Мы сделали запрос автору, а он потребовал 25 тысяч долларов. Естественно, федерация отказалась платить такие деньги, и мы в экстренном порядке были вынуждены искать замену, - рассказала Ангелина в микст-зоне еще после квалификации. - Взяли, наверное, что-то из интернета. Вот и новые вольные готовы.

Из-за такого форс-мажора в своей программе гимнастка была уже не так уверена, как раньше.

- Смена музыки в вольных упражнениях сказалась на подготовке и настрое, причем больше морально, - призналась Мельникова. - Представьте, ты кайфуешь от своей программы, а потом вдруг все меняется перед одним из самых важных стартов в карьере. Честно говоря, я даже заплакала, когда услышала новый вариант. Но меня поддержали мои хореограф и тренер. Пришлось полюбить и принять эту музыку. И много тренироваться, потому что три недели - это очень мало для наработки вольных. Обычно это занимает три месяца. А так бы хотелось показать вольные в полном объеме, как я могу.

Снимите это немедленно?

Немецкие гимнастки в Токио пока без медалей, но все равно сумели привлечь к себе внимание. Они вышли на помост не в купальниках с открытыми ногами, а в комбинезонах, закрывающих ноги по щиколотку.

Впервые они появились в таком виде еще на чемпионате Европы 2021 года. Это не запрещено правилами Международной федерации гимнастики (ФИЖ), но такая форма никогда не была востребована в спортивной гимнастике. В отличие, например, от художественной. Там выступают и в комбинезонах, и в купальниках с юбочками. Выглядит красиво и уникально. Но для немок это была не просто модная революция, они решили выразить протест против излишней сексуализации спортсменок.

- Это вопрос комфорта, - заявила бронзовый призер чемпионата мира-2018 Элизабет Зайц после первых тренировок в Токио. - Мы хотели показать, что каждая женщинам должна сама решать, что ей надеть. И нас поддержали девочки из других сборных. Пока больше никто не выступал в закрытых комбинезонах. Но, может, просто им не хватило времени подготовить костюмы. Надеемся, что в будущем к нам присоединится больше сборных. В то же время это не значит, что мы сами совсем отказываемся от обычных трико. Мы принимаем решения, основываясь на том, что мы чувствуем и чего хотим в какой-то конкретный момент.