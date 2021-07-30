Барега из Эфиопии стал олимпийским чемпионом в беге на 10 000 м

Бегун из Эфиопии Селемон Барега стал олимпийским чемпионом на дистанции 10 000 м. Это первый комплект наград, который на нынешней Олимпиаде разыгрывается в легкой атлетике.

Барега провел хороший тактический забег. Долгое время он бежал в компании с другими спортсменами и лишь на финише вырвался вперед. Его итоговый результат - 27:43.22.

Второе место занял Джошуа Чептегеи из Уганды (27:43.63). Его соотечественник Джейкоб Киплимо стал третьим (27:43.88).

Российские спортсмены в этой дисциплине представлены не были.