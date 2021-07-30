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Идет  день олимпиады
30.07.2021 12:03
Рубрика: Спорт

Дзюдоист Тамерлан Башаев сразится за бронзу Олимпийских игр

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев сразится за бронзу Олимпийских игр в весовой категории свыше 100 кг. Наш спортсмен уступил в своем полуфинальном поединке Гураму Тушишвили из Грузии.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Российский дзюдоист Нияз Ильясов взял бронзу Олимпийских игр в Токио

Бой складывался для нашего спортсмена вполне удачно, однако сопернику удалось победить иппоном.

В матче за бронзу против Башаева выйдет украинский дзюдоист Яков Хаммо.

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