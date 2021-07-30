Дзюдоист Тамерлан Башаев сразится за бронзу Олимпийских игр
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев сразится за бронзу Олимпийских игр в весовой категории свыше 100 кг. Наш спортсмен уступил в своем полуфинальном поединке Гураму Тушишвили из Грузии.
Бой складывался для нашего спортсмена вполне удачно, однако сопернику удалось победить иппоном.
В матче за бронзу против Башаева выйдет украинский дзюдоист Яков Хаммо.
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио 08:34
Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м. Ранее Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м
Евгений Рылов выиграл второе олимпийское золото 05:01
Российский пловец Евгений Рылов взял еще одно золото на Играх в Токио. Дистанцию в 200 метров спортсмен преодолел за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал американец Райан Мерфи, третьим - британец Люк Гринбэнк