Российский дзюдоист Тамерлан Башаев сразится за бронзу Олимпийских игр в весовой категории свыше 100 кг. Наш спортсмен уступил в своем полуфинальном поединке Гураму Тушишвили из Грузии.

Бой складывался для нашего спортсмена вполне удачно, однако сопернику удалось победить иппоном.

В матче за бронзу против Башаева выйдет украинский дзюдоист Яков Хаммо.