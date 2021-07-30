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Идет  день олимпиады
30.07.2021 00:59
Рубрика: Спорт

Хачанов вышел в полуфинал одиночного турнира

Карен Хачанов стал первым россиянином, вышедшим в полуфинал летней Олимпиады с 2000 года, повторив достижение Евгения Кафельникова. В четвертьфинале Хачанов в трех сетах обыграл француза Уго Умбера - 7:6, 4:6, 6:3.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
Карен Хачанов - первый россиянин, вышедший в полуфинал одиночного турнира Игр с 2000 года. Фото: REUTERS Карен Хачанов - первый россиянин, вышедший в полуфинал одиночного турнира Игр с 2000 года. Фото: REUTERS
Карен Хачанов - первый россиянин, вышедший в полуфинал одиночного турнира Игр с 2000 года. Фото: REUTERS

Этим летом Карен показывает неплохие результаты. Перед соревнованиями в Токио он впервые в карьере принял участие в 1/4 финала Уимблдона, обидным образом уступив в нем в пяти партиях Денису Шаповалову. В интервью "РГ" за несколько дней до вылета в японскую столицу Хачанов признался, что мечтал об Олимпиаде с детства. Судя по его выступлениям и отношению к делу, россиянин ничуть не лукавил.

Фото: РИА Новости
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- Пока не хочу задумываться о том, что впереди борьба за медали. Не раз говорил, и сейчас готов повторить: я хочу участвовать на Олимпиаде, для меня этот турнир имеет особое значение. Сейчас мне нужно настроиться на следующий матч, а там посмотрим, - отметил Карен.

К слову, с четверга все теннисные матчи в Токио будут начинаться не ранее 15 часов дня по местному времени. Организаторы решили пойти навстречу теннисистам, которые из-за игр ранним утром под палящим солнцем нередко испытывали проблемы со здоровьем прямо на корте.

- Решение о переносе встреч на все 100 процентов правильное. Намного приятнее выходить на корт, когда немножко свежо, есть чем дышать. Что касается того, что удивило меня в Японии, то это прежде всего климатические условия. Я позже закончил Уимблдон, отдохнул всего пару дней и сразу полетел на Сахалин, чтобы начать тренироваться. У меня была небольшая пауза, не успел больше отдохнуть. Не было какой-то специальной подготовки, стояла задача просто акклиматизироваться к часовому поясу, а потом уже к погоде, - подытожил Хачанов.

Соперником Карена по полуфиналу мог стать еще один наш соотечественник Даниил Медведев. Но вторая ракетка мира достаточно неожиданно проиграл в двух сетах представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте - 2:6, 6:7.

Судя по всему, предыдущий поединок в Токио с Фабио Фоньини в изнуряющую жару забрал у Медведева почти все силы. В сегодняшнем матче он трижды отдал свою подачу и никак не мог наладить игру. Пабло же более-менее уверенно действовал на своей подаче и почти не допускал ошибок.

Еще одним участником 1/2 финала мужского одиночного турнира стал Новак Джокович. Первая ракетка планеты не оставил никаких шансов японцу Кэю Нисикори - 6:2, 6:0. Оппонент Джоковича по следующей стадии стал известен по итогам встречи Александра Зверева (Германия) с французом Жереми Шарди. Этот матч завершился после подписания номера "РГ" в печать.

Между тем в финал женского парного разряда не смогли выйти Елена Веснина с Вероникой Кудерметовой, уступившие чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой - 3:6, 6:3, 6:10. Тем не менее у россиянок еще остается шанс завоевать бронзовые медали.

В полуфинал микста пробились Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова, обыгравшие в трех партиях (7:5, 6:7, 10:8) представителей Японии Эну Сибахару и Бена Маклахлана. Еще в одном матче 1/4 микста приняли участие Веснина с Асланом Карацевым (против Лукаша Кубота и Игы Свентек), но их матч завершился после подписания номера "РГ" в печать.

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