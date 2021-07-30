Компас ТВ: Где будем смотреть

Наша лучница Ксения Перова уже выиграла "серебро" в команде. Есть хорошие шансы на медаль и в личном турнире. Фото: REUTERS

30 июля, пятница

Первый канал

09.30. Водное поло. Женщины. Россия - США. Предварительный этап. Группа "В". Прямая трансляция.

12.15. Фехтование. Мужчины. Шпага. Командное первенство. Матч за третье место. Финал. Прямая трансляция.

Плавание. Полуфиналы. Мужчины. 100 м, баттерфляй. Женщины. 200 м на спине. Трансляция в записи.

23.05-00.45 (в ночь с 30 на 31 июля). "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

08.50. Прыжки на батуте. Женщины. Финал. Прямая трансляция.

10.00. Синхронные прыжки в воду. Женщины. Предварительные соревнования. Прямая трансляция.

15.45. Волейбол. Мужчины. Россия - Франция. Предварительный этап. Группа "В". Четвертый, предпоследний тур. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

08.55. Пляжный волейбол. Женщины. Макрогузова/Холомина (Россия) - Артачо дель Солар/Клэнси (Австралия). Прямая трансляция.

09.55. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. Полуфиналы. За третье место. Финал. Прямая трансляция.

11.00. Дзюдо. Женщины, весовая категория свыше 78 кг. Мужчины, свыше 100 кг. Поединки за "бронзу". Финалы. Прямая трансляция.

31 июля, суббота

Первый канал

04.25. Плавание. Финалы. Мужчины. 100 м, баттерфляй. Женщины. 200 м на спине. 800 м вольным стилем. Комбинированная смешанная эстафета 4х100 м. Прямая трансляция. Прыжки на батуте. Мужчины. Предварительные соревнования. Финал. Прямая трансляция.

09.45. Пляжный волейбол. Мужчины. Игры группового этапа. Прямая трансляция. Дзюдо. Смешанные командные соревнования. За третье место. Финал. Прямая трансляция.

Плавание. Финалы. Мужчины. 100 м, баттерфляй. Женщины. 200 м на спине. 800 м вольным стилем. Комбинированная смешанная эстафета 4х100 м. Трансляция в записи.

23.00-00.40 (в ночь с 31 июля на 1 августа). "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

07.30. Стрельба стендовая. Упражнение "Трап". Смешанные команды. За третье место. Финал. Прямая трансляция.

08.40. Гандбол. Женщины. Россия - Франция. Предварительный этап. Группа "В". Четвертый, предпоследний тур. Прямая трансляция.

09.50. Стрельба пулевая. Женщины. Винтовка. Стрельба из трех положений, дистанция 50 м. Финал. Прямая трансляция.

13.00. Легкая атлетика. Мужчины. Длина. Квалификация. 100 м. Предв. забеги. (14.15). Диск. Финал. Женщины. 100 м, 800 м. Полуфинальные забеги. (15.35). Смешанная эстафета 4х400 м. Финал. (15.50). Женщины. 100 м. Финал. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

07.35. Фехтование. Женщины. Сабля. Командное первенство. Полуфиналы. За 7-е место, за 5-е место, за "бронзу". Прямая трансляция.

08.55. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Женщины. Полуфинал. Прямая трансляция.

10:55. Бокс. Прямая трансляция. Женщины. До 75 кг. 1/4 финала. До 57 кг. Полуфинал. Прямая трансляция.

14.20. Волейбол. Женщины. Россия - США. Предварительный этап. Группа "В". Трансляция в записи.

1 августа, воскресенье

Первый канал

08.20. Волейбол. Мужчины. Россия - Тунис. Предварительный этап. Группа "В". Пятый, заключительный тур. Прямая трансляция.

11.00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Финалы в отдельных видах. Вольные упражнения. Конь. Женщины. Бревно. Разновысокие брусья. Прямая трансляция.

00.05-01.05. "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

04.30. Плавание. Финалы. Женщины. 50 м вольным стилем. Комбинированная эстафета 4х100 м. Мужчины. 50 м вольным стилем. 1500 м вольным стилем. Комбинированная эстафета 4х100 м. Прямая трансляция.

Подготовил Илья Трисвятский

Компас ТВ: Я буду смотреть

Михаил Муромов, певец, композитор:

- Олимпиаду, конечно, смотрю. Это же главное спортивное событие. Но я предпочитаю те виды спорта, в которых победителя определяют не судьи. Взять, например, художественную гимнастику. На мой взгляд, это больше шоу, чем спорт. Девиз Олимпийских игр: "Быстрее, выше, сильнее". Что из этого относится к художественной гимнастике? Нет, я ни в коем разе не оспариваю заслуги гимнасток. Они большие умницы. Но лично я данный вид спорта не понимаю. Вот, скажем, плавание - там все предельно ясно и четко. Приплыл первым - получи золотую медаль. А в гимнастике выставляют баллы. По каким критериям? Совершенно не понятно. Делают это судьи, объективность которых зачастую вызывает сомнения. В общем, я за объективный спорт. Поэтому сегодня, 30 июля, буду смотреть плавание. А завтра - легкую атлетику.

Подготовила Анна Кольдина