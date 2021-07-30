Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
11:00
Дзюдо
Женщины +78 кг / Мужчины +100 кг
12:30
Фехтование
Мужчины, шпага, команды - финал
15:45
Волейбол
Россия - Франция (мужчины)
Идет  день олимпиады
30.07.2021 12:13
Рубрика: Спорт

Лучница Елена Осипова о серебре: Вообще-то я хотела золото

Российская лучница Елена Осипова сенсационно завоевала серебро в личном турнире на Олимпийских играх. В финале она лишь на тай-брейке уступила кореянке Ан Сан.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Российские лучницы выиграли командное "серебро"

Судить о популярности того или иного спорта можно по количеству журналистов, освещающих этот вид на Олимпиаде. После личного турнира по стрельбе из лука в микст-зоне для корейских журналистов было не протолкнуться. Много собралось и итальянцев, дожидавшихся Лючиллу Боари, ставшую третьей.

Нашу девушку ждали лишь пятеро, что, конечно, несоизмеримо с историческим результатом Осиповой. Ведь в российской истории отечественные лучницы личных олимпийских наград еще не брали. Кажется, сама Лена тоже была взволнована.

Вам уже приходилось участвовать в таких драматичных развязках?

Елена Осипова: Нет. Это моя первая Олимпиада. Очень рада завоевать на ней свою вторую медаль.

Какой момент был самым сложным на пути к финалу? Например, в четвертьфинале вы обыграли другую очень сильную кореянку…

Елена Осипова: Все моменты были сложными. Я просто старалась выполнять свою работу, и до финала у меня это получалось.

А что в финале?

Елена Осипова: А в финале немного сердце екнуло, в восьмерку попала.

У вас был шанс закончить все в пятом сете перед тай-брейком…

Елена Осипова: Шанс был, но спорт есть спорт. Ничего с этим не поделаешь. Сегодня повезет, завтра - нет.

Следите за выстрелами соперницы?

Елена Осипова: Я не особо слежу за соперниками. Особенно на таких важных соревнованиях думаешь совсем не о выстрелах других.

А о чем в такие моменты думаешь?

Елена Осипова: Я думала о работе. Что нужно выполнить работу.

Вы знали, что завоевали первую личную российскую медаль в олимпийской стрельбе из лука?

Елена Осипова: Теперь знаю. Я рада, что принесла медаль своей стране. Не знаю, что еще добавить.

Вам легче в команде выступать или в личном турнире?

Елена Осипова: Мне было нелегко в обоих случаях. Особой разницы между командной и личной медалями нет разницы. И там, и там добывать ее сложно.

О чем думали перед финалом? Наверное, понимали, что у вас уже будет серебро или золото…

Елена Осипова: Именно эта мысль и была. Я пыталась перебить ее другой: что нужно просто сделать свою работу.
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио

Довольны результатом?

Елена Осипова: Если честно, я хотела золото. Но, конечно, я рада. Как можно быть недовольной, если мы два серебра положили в копилку.

Справедливо, что все решается на тай-брейке, по сути, одним выстрелом?

Елена Осипова: Это справедливо и добавить мне больше нечего. Попадаешь - выигрываешь, не попадаешь - не выигрываешь. Наш спорт тем и хорош, что спортсмен сам делает свою судьбу. Мы сами все творим.

Новости чемпионата
Дзюдоист Тамерлан Башаев сразится за бронзу Олимпийских игр 12:03
Болельщики из Перми записали клип в поддержку наших олимпийцев 11:31
Китайские бадминтонисты завоевали золото Олимпиады в миксте 11:27
Российские ватерполистки разгромно проиграли команде США на Олимпиаде в Токио 11:23
Чех Прскавец выиграл золото Олимпиады в гребном слаломе на байдарке 10:54
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио 08:34

Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио 08:34

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м. Ранее Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м

Пловец Рылов: Хорошо, что сделал золотой дубль 06:53

Пловец Рылов: Хорошо, что сделал золотой дубль 06:53

Евгений Рылов принес сборной России по плаванию два "золота" Олимпиады в Токио. Такого успеха в бассейне у наших спортсменов не было 25 лет, когда побеждали Александра Попов и Денис Панкартов. Но Рылову не дает покоя отсутствие мирового рекорда

Евгений Рылов выиграл второе олимпийское золото 05:01

Евгений Рылов выиграл второе олимпийское золото 05:01

Российский пловец Евгений Рылов взял еще одно золото на Играх в Токио. Дистанцию в 200 метров спортсмен преодолел за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал американец Райан Мерфи, третьим - британец Люк Гринбэнк

Анна Пракатень завоевала серебряную медаль в академической гребле 03:50

Анна Пракатень завоевала серебряную медаль в академической гребле 03:50

Россиянка Анна Пракатень стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в академической гребле в одиночках. Золотую медаль завоевала новозеландка Эмма Туигг, бронзовую - австрийка Магдалена Лобниг