Лучница Елена Осипова о серебре: Вообще-то я хотела золото

Судить о популярности того или иного спорта можно по количеству журналистов, освещающих этот вид на Олимпиаде. После личного турнира по стрельбе из лука в микст-зоне для корейских журналистов было не протолкнуться. Много собралось и итальянцев, дожидавшихся Лючиллу Боари, ставшую третьей.

Нашу девушку ждали лишь пятеро, что, конечно, несоизмеримо с историческим результатом Осиповой. Ведь в российской истории отечественные лучницы личных олимпийских наград еще не брали. Кажется, сама Лена тоже была взволнована.

Вам уже приходилось участвовать в таких драматичных развязках?

Елена Осипова: Нет. Это моя первая Олимпиада. Очень рада завоевать на ней свою вторую медаль.

Какой момент был самым сложным на пути к финалу? Например, в четвертьфинале вы обыграли другую очень сильную кореянку…

Елена Осипова: Все моменты были сложными. Я просто старалась выполнять свою работу, и до финала у меня это получалось.

А что в финале?

Елена Осипова: А в финале немного сердце екнуло, в восьмерку попала.

У вас был шанс закончить все в пятом сете перед тай-брейком…

Елена Осипова: Шанс был, но спорт есть спорт. Ничего с этим не поделаешь. Сегодня повезет, завтра - нет.

Следите за выстрелами соперницы?

Елена Осипова: Я не особо слежу за соперниками. Особенно на таких важных соревнованиях думаешь совсем не о выстрелах других.

А о чем в такие моменты думаешь?

Елена Осипова: Я думала о работе. Что нужно выполнить работу.

Вы знали, что завоевали первую личную российскую медаль в олимпийской стрельбе из лука?

Елена Осипова: Теперь знаю. Я рада, что принесла медаль своей стране. Не знаю, что еще добавить.

Вам легче в команде выступать или в личном турнире?

Елена Осипова: Мне было нелегко в обоих случаях. Особой разницы между командной и личной медалями нет разницы. И там, и там добывать ее сложно.

О чем думали перед финалом? Наверное, понимали, что у вас уже будет серебро или золото…

Елена Осипова: Именно эта мысль и была. Я пыталась перебить ее другой: что нужно просто сделать свою работу.

Довольны результатом?

Елена Осипова: Если честно, я хотела золото. Но, конечно, я рада. Как можно быть недовольной, если мы два серебра положили в копилку.

Справедливо, что все решается на тай-брейке, по сути, одним выстрелом?

Елена Осипова: Это справедливо и добавить мне больше нечего. Попадаешь - выигрываешь, не попадаешь - не выигрываешь. Наш спорт тем и хорош, что спортсмен сам делает свою судьбу. Мы сами все творим.