Лучница Елена Осипова о серебре: Вообще-то я хотела золото
Судить о популярности того или иного спорта можно по количеству журналистов, освещающих этот вид на Олимпиаде. После личного турнира по стрельбе из лука в микст-зоне для корейских журналистов было не протолкнуться. Много собралось и итальянцев, дожидавшихся Лючиллу Боари, ставшую третьей.
Нашу девушку ждали лишь пятеро, что, конечно, несоизмеримо с историческим результатом Осиповой. Ведь в российской истории отечественные лучницы личных олимпийских наград еще не брали. Кажется, сама Лена тоже была взволнована.
Вам уже приходилось участвовать в таких драматичных развязках?
Елена Осипова: Нет. Это моя первая Олимпиада. Очень рада завоевать на ней свою вторую медаль.
Какой момент был самым сложным на пути к финалу? Например, в четвертьфинале вы обыграли другую очень сильную кореянку…
Елена Осипова: Все моменты были сложными. Я просто старалась выполнять свою работу, и до финала у меня это получалось.
А что в финале?
Елена Осипова: А в финале немного сердце екнуло, в восьмерку попала.
У вас был шанс закончить все в пятом сете перед тай-брейком…
Елена Осипова: Шанс был, но спорт есть спорт. Ничего с этим не поделаешь. Сегодня повезет, завтра - нет.
Следите за выстрелами соперницы?
Елена Осипова: Я не особо слежу за соперниками. Особенно на таких важных соревнованиях думаешь совсем не о выстрелах других.
А о чем в такие моменты думаешь?
Елена Осипова: Я думала о работе. Что нужно выполнить работу.
Вы знали, что завоевали первую личную российскую медаль в олимпийской стрельбе из лука?
Елена Осипова: Теперь знаю. Я рада, что принесла медаль своей стране. Не знаю, что еще добавить.
Вам легче в команде выступать или в личном турнире?
Елена Осипова: Мне было нелегко в обоих случаях. Особой разницы между командной и личной медалями нет разницы. И там, и там добывать ее сложно.
О чем думали перед финалом? Наверное, понимали, что у вас уже будет серебро или золото…
Елена Осипова: Именно эта мысль и была. Я пыталась перебить ее другой: что нужно просто сделать свою работу.
Довольны результатом?
Елена Осипова: Если честно, я хотела золото. Но, конечно, я рада. Как можно быть недовольной, если мы два серебра положили в копилку.
Справедливо, что все решается на тай-брейке, по сути, одним выстрелом?
Елена Осипова: Это справедливо и добавить мне больше нечего. Попадаешь - выигрываешь, не попадаешь - не выигрываешь. Наш спорт тем и хорош, что спортсмен сам делает свою судьбу. Мы сами все творим.
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