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30.07.2021 12:51
Рубрика: Власть

Путин поздравил российского пловца Рылова с победой на Олимпийских играх

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин поздравил Евгения Рылова с победой в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх в Токио. "Вы достойно представили нашу страну на играх Олимпиады в Токио, завоевали вторую золотую медаль и установили новый олимпийский рекорд. От души поздравляю вас с победой", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года.

Пловец Рылов: Хорошо, что сделал золотой дубль
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