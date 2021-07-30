Путин поздравил российского пловца Рылова с победой на Олимпийских играх
Владимир Путин поздравил Евгения Рылова с победой в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх в Токио. "Вы достойно представили нашу страну на играх Олимпиады в Токио, завоевали вторую золотую медаль и установили новый олимпийский рекорд. От души поздравляю вас с победой", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года.
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио 08:34
Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м. Ранее Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м
Евгений Рылов выиграл второе олимпийское золото 05:01
Российский пловец Евгений Рылов взял еще одно золото на Играх в Токио. Дистанцию в 200 метров спортсмен преодолел за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал американец Райан Мерфи, третьим - британец Люк Гринбэнк