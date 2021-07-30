Путин поздравил российского пловца Рылова с победой на Олимпийских играх

Владимир Путин поздравил Евгения Рылова с победой в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх в Токио. "Вы достойно представили нашу страну на играх Олимпиады в Токио, завоевали вторую золотую медаль и установили новый олимпийский рекорд. От души поздравляю вас с победой", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года.