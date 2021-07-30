"Спартак" в гостях обыграл "Крылья Советов" благодаря голу Соболева

Московский "Спартак" в матче второго тура на выезде переиграл самарские "Крылья Советов" - 1:0. Автором единственного забитого мяча в матче стал Александр Соболев.

Уже на следующей неделе "Спартаку" предстоит первая часть противостояния с португальской "Бенфикой" за место в Лиге чемпионов. Пока же команда под руководством Руя Витории продолжает искать свою игру в чемпионате РПЛ.

Поражение в первом туре от казанского "Рубина" заметно остудило пыл тех, кто начал восторгаться игрой команды на предсезонном турнире. Поэтому матч в Самаре был крайне важен. Но как показала игра, пока вопросов к игре команды остается довольно много.

В первом тайме шла более-менее равная игра. И как результат - нулевая ничья.

Забить "Спартак" смог только после перерыва. На 66-й минуте встречи арбитры VAR внимательно изучили момент в штрафной самарцев и арбитр встречи указал на точку. Пенальти бить вызвался бывший игрок "Крыльев" Александр Соболев, который свой момент реализовал.

Самарцы старались отыграться и даже выпустили на поле 16-летнего полузащитника Сергея Пиняева. Но и он не смог помочь команде пробить Александра Максименко.

До финального свистка счет на табло так и не изменился. Руй Витория одержал первую победу с красно-белыми в официальных играх.