В Калининграде встретили олимпийского призера Станислава Шарова

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Станислав Шаров вечером 29 июля прилетел в Калининград. Его встретили мама, сестра, племянник, поклонники и региональные власти.

Все десять игр, которые российская мужская сборная по уличному баскетболу 3x3 провела в Токио, одну из решающих ролей на площадке исполнял уроженец города Гусева Калининградской области Станислав Шаров. Он забрасывал важнейшие мячи в течение каждой встречи, спасал мячи от аутов, делал результативные передачи, успешно и по всем правилам блокировал атаки соперника.

- С каждой игрой мы прибавляли, прибавляли, и вот - результат на лицо, - рассказал Станислав во время встречи в аэропорту. - Грустно было, что проиграли в финале, мы хотели золото. Мы боролись, все видели, что мы боролись, но немножко не повезло. Точнее, сначала грустно было, а потом мы осознали, что мы сделали. Эмоций на самом деле после игры с Сербией не хватало ни на что, они закончились на той игре (россияне в полуфинале обыграли сильнейшую команду мирового рейтинга - Сербию - прим. ред.).

По данным министерства спорта Калининградской области, Станислав начал заниматься баскетболом в Гусеве под руководством Юрия Стролиса. Выступал в различных региональных турнирах и лигах, играл за сборную Балтийского федерального университета имени Канта.

Затем молодой человек стал студентом Московской государственной академии физической культуры и спорта и присоединился к подмосковному стритбольному проекту "Гагарин". В 2018 году калининградец выиграл первенство мира среди молодежи не старше 23 лет. В 2019 году вместе со сборной России занял первое место на вторых Европейских играх в Минске.

В баскетбол 3х3 две команды из трех игроков и максимум одного запасного в каждой играют на одно кольцо. Этот вид спорта впервые включен в программу Олимпийских игр.

Благодаря серебряной медали в Токио Станислав выполнил норматив на присвоение высшего отраслевого звания "Заслуженный мастер спорта России".

- Великолепные впечатления, фантастический результат. И это пример для подрастающего поколения. Я уверена, что именно эта серебряная медаль мотивирует калининградских ребят на дальнейшие свершения. И не только в баскетболе, - отметила заместитель председателя правительства - министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.