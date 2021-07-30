Российские регбистки уступили Новой Зеландии в четвертьфинале Олимпиады
Женская сборная России по регби-7 уступила команде из Новой Зеландии в четвертьфинале олимпийского турнира со счетом 0:36. Теперь нашей команде предстоит принять участие в матчах за 5-8 места.
Отметим, что это уже второй матч против Новой Зеландии, которую проводила сборная России за сегодня. Первый матч состоялся минувшим утром, и наши девушки также уступили.
Следующую игру россиянки проведут против проигравшей сборной в матче между Фиджи и Австралией. Эта игра состоится уже завтра.
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