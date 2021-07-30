Российские волейболисты уступили сборной Франции на Олимпиаде в Токио
Мужская сборная России по волейболу потерпела первое поражение на Олимпиаде в Токио. В рамках группового этапа наши спортсмены проводили матч против команды Франции. Игра закончилась со счетом 3-1 (25:21, 20:25, 25:17, 25:20) в пользу французов.
Несмотря на это поражение, российские волейболисты продолжают возглавлять группу B - в активе сборной три победы.
Свой следующий матч наши мужчины проведут в воскресенье, 1 августа, против команды Туниса. Напомним, в плей-офф из каждой группы выходят первые четыре команды.
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