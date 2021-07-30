Спортсменка Чикунова о травле в интернете: меня обещали смешать с грязью

- Буквально вчера заходила читать свои интервью, и в комментариях пишут просто невообразимые вещи. Не представляю, как у людей хватает мозгов такое писать: что я недостойна, что, если не возьму медаль на 200 метров, то смешают с грязью, - рассказывала Чикунова сквозь слезы. - Читать такое перед заплывом, видимо, было зря. Очень жалко, что некоторые люди обесценивают труд спортсменов. Потому что плыть тут это огромный стресс, это невероятно тяжело. Даже попасть на Олимпиаду многого стоит. Нужно проделать большой путь. Не понимаю, зачем люди пытаются задеть чувства спортсменов. Мы каждый день по две-три тренировки проводим. Чаще всего вдалеке от дома. Не описать словами, как тяжело, особенно морально, когда тебе 16 лет, чувствовать постоянные нападки, слышать обвинения.