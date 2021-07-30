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Идет  день олимпиады
30.07.2021 05:41
Рубрика: Спорт

Спортсменка Чикунова о травле в интернете: меня обещали смешать с грязью

Российская спортсменка Евгения Чикунова, дважды занявшая обидные четвертые места на дистанциях 100 и 200 метров, после заплыва на двухсотметровке расплакалась в микст-зоне. Дело было не только в том, что медаль была так близко. Спортсменка призналась, что столкнулась с осуждением и хейтом в интернете.
Текст: Анна Козина (Токио)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: REUTERS/CARL RECINE
Скунмакер с мировым рекордом выиграла на 200 м брассом, Чикунова - четвертая

- Буквально вчера заходила читать свои интервью, и в комментариях пишут просто невообразимые вещи. Не представляю, как у людей хватает мозгов такое писать: что я недостойна, что, если не возьму медаль на 200 метров, то смешают с грязью, - рассказывала Чикунова сквозь слезы. - Читать такое перед заплывом, видимо, было зря. Очень жалко, что некоторые люди обесценивают труд спортсменов. Потому что плыть тут это огромный стресс, это невероятно тяжело. Даже попасть на Олимпиаду многого стоит. Нужно проделать большой путь. Не понимаю, зачем люди пытаются задеть чувства спортсменов. Мы каждый день по две-три тренировки проводим. Чаще всего вдалеке от дома. Не описать словами, как тяжело, особенно морально, когда тебе 16 лет, чувствовать постоянные нападки, слышать обвинения.

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