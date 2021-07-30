Теннисисты Мектич и Павич стали олимпийскими чемпионами в парном разряде

Хорватский дуэт Никола Мектич и Мате Павич стал победителем олимпийского турнира в парном разряде. В финале они обыграли своих соотечественников Марина Чилича и Ивана Додига - 6:4, 3:6, 10:6.

Таким образом, и золото, и серебро в этой дисциплине зарабатывает сборная Хорватии.

В матче за бронзовую медаль новозеландцы Маркус Дэниэлл и Майкл Винус со счетом 7:6, 6:2 обыграли американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена.