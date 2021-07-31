Белорус Литвинович победил в прыжках на батуте на ОИ-2020
В субботу, 31 июля, был разыгран второй комплект наград в прыжках на батуте. В финал соревнований среди мужчин вышли сразу два представителя России - Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков. Увы, в число призеров они попасть не сумели.
Победу праздновал белорус Иван Литвинович, серебро в завоевал китаец Дун Дун, бронза досталась представителю Новой Зеландии Дилану Шмидту.
Ушаков показал пятый результат, а Юдин - шестой.
Россиянки выиграли серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из трех положений 10:55
Россиянки Юлия Зыкова и Юлия Каримова стали призерами Олимпиады в Токио в соревнованиях по стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений. Золото досталось швейцарке Нине Кристен, которая в финале выиграла с олимпийским рекордом
Российские шпажисты выиграли серебро в командном турнире на Олимпиаде 30.07.2021
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. В составе российской команды выступали Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос