Белорус Литвинович победил в прыжках на батуте на ОИ-2020

В субботу, 31 июля, был разыгран второй комплект наград в прыжках на батуте. В финал соревнований среди мужчин вышли сразу два представителя России - Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков. Увы, в число призеров они попасть не сумели.

Победу праздновал белорус Иван Литвинович, серебро в завоевал китаец Дун Дун, бронза досталась представителю Новой Зеландии Дилану Шмидту.

Ушаков показал пятый результат, а Юдин - шестой.