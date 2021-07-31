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31.07.2021 09:56
Рубрика: Спорт

Белорус Литвинович победил в прыжках на батуте на ОИ-2020

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В субботу, 31 июля, был разыгран второй комплект наград в прыжках на батуте. В финал соревнований среди мужчин вышли сразу два представителя России - Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков. Увы, в число призеров они попасть не сумели.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Россиянка Кочесок не смогла завоевать медаль в прыжках на батуте

Победу праздновал белорус Иван Литвинович, серебро в завоевал китаец Дун Дун, бронза досталась представителю Новой Зеландии Дилану Шмидту.

Ушаков показал пятый результат, а Юдин - шестой.

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