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31.07.2021 18:16
Рубрика: Спорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии

Текст: Максим Домчев

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Венгрии.

Ферстаппен стал победителем первого спринта в истории "Формулы-1"

В воскресенье на трассе "Хунгароринг" пройдет 11-й этап чемпионата мира по автогонкам в "Формуле-1", а в субботу пилоты определяли сильнейшего в квалификации.

Лучшие результат показал пилот "Мерседес" британец Льюис Хэмилтон. Он преодолел круг за 1 минуту 15,419 секунды. Второй результат показал его партнер по команде Валттери Боттас из Финляндии. Замкнул тройку сильнейших пилот из Нидерландов Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл".

Россиянин Никита Мазепин из команды "Хаас" по итогам квалификации стал 19-м. Он опередил своего партнера по команде Мика Шумахера, который не смог выйти на старт после аварии в тренировочном заезде.

Спорт Формула-1