Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Венгрии.

В воскресенье на трассе "Хунгароринг" пройдет 11-й этап чемпионата мира по автогонкам в "Формуле-1", а в субботу пилоты определяли сильнейшего в квалификации.

Лучшие результат показал пилот "Мерседес" британец Льюис Хэмилтон. Он преодолел круг за 1 минуту 15,419 секунды. Второй результат показал его партнер по команде Валттери Боттас из Финляндии. Замкнул тройку сильнейших пилот из Нидерландов Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл".

Россиянин Никита Мазепин из команды "Хаас" по итогам квалификации стал 19-м. Он опередил своего партнера по команде Мика Шумахера, который не смог выйти на старт после аварии в тренировочном заезде.