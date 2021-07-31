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31.07.2021 22:12
Рубрика: Спорт

"Локомотив" одержал волевую победу над ЦСКА во втором туре РПЛ

Текст: Максим Домчев
Центральным матчем второго тура РПЛ стало столичное дерби, в котором ЦСКА принимал "Локомотив". В обеих командах полным ходом идет перестройка - игроки армейцев привыкают к новому наставнику Алексею Березуцкому, а в "Локомотиве", по сообщениям СМИ, начали распродажу ряда ведущих игроков.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Пока речь идет только о польском полузащитнике Гжегоже Крыховяке, который должен стать игроком "Краснодара". Матч против ЦСКА он пропустил.

Фото: INA FASSBENDER / POOL / AFP
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Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Кристиян Бистрович нанес точный удар со штрафного, и все попытки спасти команду Маринато Гилерме оказались тщетными. Не прошло и пяти минут, как на табло был равный счет. После подачи углового Федор Смолов переправил мяч в сетку с близкого расстоянии.

Победу "Локомотиву" принес Рифат Жемалетдинов. На его удар во втором тайме Игорь Акинфеев среагировал, но спасти уже не смог.

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