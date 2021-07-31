Российские дзюдоисты сразятся за бронзовые награды на Олимпийских играх

Сборная России не смогла выйти в финал олимпийского турнира среди смешанных команд по дзюдо. Впереди - матч за бронзу.

В полуфинале российской команде откровенно не повезло с соперником. На татами им противостояла сборная Японии - сильнейшая на данном турнире.

В итоге россияне уступили все четыре поединка - 0:4.

В составе российской команды выступают: Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг).