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Идет  день олимпиады
31.07.2021 08:11
Рубрика: Спорт

Российские дзюдоисты вышли в полуфинал в смешанных командах

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сборная России по дзюдо вышла в полуфинал олимпийского турнира в смешанных командах.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Дзюдоист Тамерлан Башаев стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр

Этот вид программы дебютирует на Олимпийских играх в Токио. Россию представляют шесть спортсменов: Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг).

В четвертьфинале российской команде противостояла сборная Монголии. Наши дзюдоисты победили 4:2 и вышли в полуфинал.

Свои схватки выиграли Межецкая, Таймазова, Бабинцева и Башаев.

За выход в финал сборная России встретится с хозяевами Олимпиады японцами.

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