Российские дзюдоисты вышли в полуфинал в смешанных командах

Сборная России по дзюдо вышла в полуфинал олимпийского турнира в смешанных командах.

Этот вид программы дебютирует на Олимпийских играх в Токио. Россию представляют шесть спортсменов: Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг).

В четвертьфинале российской команде противостояла сборная Монголии. Наши дзюдоисты победили 4:2 и вышли в полуфинал.

Свои схватки выиграли Межецкая, Таймазова, Бабинцева и Башаев.

За выход в финал сборная России встретится с хозяевами Олимпиады японцами.