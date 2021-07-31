Российские дзюдоисты вышли в полуфинал в смешанных командах
Сборная России по дзюдо вышла в полуфинал олимпийского турнира в смешанных командах.
Этот вид программы дебютирует на Олимпийских играх в Токио. Россию представляют шесть спортсменов: Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг).
В четвертьфинале российской команде противостояла сборная Монголии. Наши дзюдоисты победили 4:2 и вышли в полуфинал.
Свои схватки выиграли Межецкая, Таймазова, Бабинцева и Башаев.
За выход в финал сборная России встретится с хозяевами Олимпиады японцами.
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