Российские саблистки вышли в финал командного турнира на Олимпиаде

В полуфинале наши девушки разгромили Южную Корею со счетом 45:26. За Россию выступали финалистки личного турнира на саблях: серебряный призер Софья Великая и победительница София Позднякова. Также сегодня в соревнованиях участвовали Ольга Никитина и запасная Светлана Шевелева.

Напомним, что женский командный турнир на Олимпиаде ранее проводился лишь дважды: в 2008 и 2016 годах. В 2008 году россиянки стали пятыми, а в Рио-де-Жанейро Великая, Юлия Гаврилова, Яна Егорян и Екатерина Дьяченко завоевали золотые медали.