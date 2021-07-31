31.07.2021 08:27
Рубрика: Спорт
Российские саблистки вышли в финал командного турнира на Олимпиаде
Женская сборная России сыграет в финале олимпийского командного турнира по фехтованию на саблях. В соперницах будут француженки. Начало - в 13:30 по московскому времени.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
В полуфинале наши девушки разгромили Южную Корею со счетом 45:26. За Россию выступали финалистки личного турнира на саблях: серебряный призер Софья Великая и победительница София Позднякова. Также сегодня в соревнованиях участвовали Ольга Никитина и запасная Светлана Шевелева.
Напомним, что женский командный турнир на Олимпиаде ранее проводился лишь дважды: в 2008 и 2016 годах. В 2008 году россиянки стали пятыми, а в Рио-де-Жанейро Великая, Юлия Гаврилова, Яна Егорян и Екатерина Дьяченко завоевали золотые медали.
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