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Женщины, сабля, команды - финал
Идет  день олимпиады
31.07.2021 08:27
Рубрика: Спорт

Российские саблистки вышли в финал командного турнира на Олимпиаде

Женская сборная России сыграет в финале олимпийского командного турнира по фехтованию на саблях. В соперницах будут француженки. Начало - в 13:30 по московскому времени.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Reuters
Саблистка Позднякова стала олимпийской чемпионкой

В полуфинале наши девушки разгромили Южную Корею со счетом 45:26. За Россию выступали финалистки личного турнира на саблях: серебряный призер Софья Великая и победительница София Позднякова. Также сегодня в соревнованиях участвовали Ольга Никитина и запасная Светлана Шевелева.

Напомним, что женский командный турнир на Олимпиаде ранее проводился лишь дважды: в 2008 и 2016 годах. В 2008 году россиянки стали пятыми, а в Рио-де-Жанейро Великая, Юлия Гаврилова, Яна Егорян и Екатерина Дьяченко завоевали золотые медали.

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