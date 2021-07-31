Российские саблистки вышли в полуфинал командного турнира Олимпиады
Российская команда, в составе которой выступают Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева является главным фаворитом этого турнира.
В четвертьфинале россиянки встречались с командой Японии и добились уверенной победы - 45:34.
В полуфинале сборная России встретится с победителем поединка между командами Венгрии и Южной Кореи.
Позднякова в личном турнире завоевала золотую медаль, победив в финале Великую.
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