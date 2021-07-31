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Идет  день олимпиады
31.07.2021 06:35
Рубрика: Спорт

Российские саблистки вышли в полуфинал командного турнира Олимпиады

Женская сборная России вышла в полуфинал командных соревнований по фехтованию на саблях.
Текст: Максим Домчев
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российская команда, в составе которой выступают Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева является главным фаворитом этого турнира.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах вышла в финал Олимпиады

В четвертьфинале россиянки встречались с командой Японии и добились уверенной победы - 45:34.

В полуфинале сборная России встретится с победителем поединка между командами Венгрии и Южной Кореи.

Позднякова в личном турнире завоевала золотую медаль, победив в финале Великую.

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