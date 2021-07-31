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Идет  день олимпиады
31.07.2021 08:57
Рубрика: Спорт

Стрелки принесли Испании первое золото Олимпиады в Токио

Текст: Максим Домчев
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Испанцы Фатиме Гальвес и Альберто Фернандес завоевали золото в командных соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине "трап". Это первая медаль высшего достоинства для Испании на Играх-2020.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images
Перилли из Сан-Марино выиграла первую олимпийскую медаль в истории страны

В финале соревнований Гальвес и Фернандес встречались с представителями Сан-Марино Алессандрой Перилли и Жан Марко Берти. В упорнейшей борьбе испанцы сумели победить - 41:40.

Но даже второе место для Сан-Марино стало историческим - это первая серебряная медаль Олимпийских игр у этой страны. Ранее Перилли завоевала первую золотую олимпийскую медаль для Сан-Марино.

Две российские пары Дарья Семьянова и Алексей Алипов, а также Екатерина Субботина и Максим Кабацкий по итогам предварительных соревнований не смогли выйти в финал.

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