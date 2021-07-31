Стрелки принесли Испании первое золото Олимпиады в Токио

Испанцы Фатиме Гальвес и Альберто Фернандес завоевали золото в командных соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине "трап". Это первая медаль высшего достоинства для Испании на Играх-2020.

В финале соревнований Гальвес и Фернандес встречались с представителями Сан-Марино Алессандрой Перилли и Жан Марко Берти. В упорнейшей борьбе испанцы сумели победить - 41:40.

Но даже второе место для Сан-Марино стало историческим - это первая серебряная медаль Олимпийских игр у этой страны. Ранее Перилли завоевала первую золотую олимпийскую медаль для Сан-Марино.

Две российские пары Дарья Семьянова и Алексей Алипов, а также Екатерина Субботина и Максим Кабацкий по итогам предварительных соревнований не смогли выйти в финал.