Тренер о критике Трефилова: Заслуженный негатив, но теперь ждем позитива

Алексей Александрович, что это было?

Алексей Алексеев: Это была игра за четвертьфинал. Все понимали, что выигравшая команда попадает в плей-офф уже сегодня. С какого места - другой вопрос. Этим и обусловливается значимость игры, ее нерв. Но мы этого ожидали.

Девчонки сказали, что в первом тайме их поставили в тупик перестроения соперниц. Мы были к ним не готовы? Почему так долго адаптировались, позволив француженкам забросить шесть мячей подряд?

Алексей Алексеев: Опять же, связываю это со значимостью игры. Мы разбирали защиту 5-1, были готовы, что они кого-то прихватят, может, даже двоих. Это не было такой неожиданностью, что мы оказались не готовы. Это перестроение не то что бы застало нас врасплох, но неуверенность мы почувствовали. Один раз они перехватили, второй. Этот затык передался на всю команду. Но в перерыве все разобрали. Ничего нового не сказали, но пауза пошла нам на пользу. Девочки охладились, поняли, что и как.

Важный момент, что на перерыв ушли, уступая с разницей в два мяча, а не в три, согласны?

Алексей Алексеев: Естественно. В любом случае, не дали далеко оторваться. Да, посыпались, был провал, но далеко убежать не дали. Второй тайм начали с гола и пошла уже игра мяч в мяч. Здесь уже у кого окажутся крепче нервы.

В критический момент вы обошлись без тайм-аута…

Алексей Алексеев: Были предложения взять тайм-аут. Но, когда уже поймали кураж, не хотелось останавливать игру. Пусть мы пропускали, но мы забивали. Иначе мы дали бы возможность перестроиться француженкам. Понятно, девчонки устали, может, надо было им дать передохнуть, но непонятно, в какую сторону это сыграло бы. Выиграли, значит, угадали.

Не могу не спросить, как вы отнеслись к резким словам Трефилова после разгромного поражения от шведок?

Алексей Алексеев: Я сразу после той игры сказал, что не жду похвалы. И девчонки не ждали. Это понятно. За что хвалить? Пусть будут резкие высказывания: все принимается. Все было правильно, весь негатив, который вылился, был заслужен. Но теперь ждем и позитива, думаю, этими двумя играми мы немножко смыли тот негатив, доказали, что тот исход был не совсем логичным и заслуженным. Так случилось. Это спорт, никто не застрахован. Без потерь в нашей группе осталась ни одна команда.

Не боитесь, что к следующему матчу расплескаем весь кураж?

Алексей Алексеев: И после победы над Венгрией было беспокойство, что сейчас все выплеснется. Да нет. Думаю, здесь куража хватит. Победы его только умножают. Дай Бог, все пойдет и дальше в гору. Дальше нужно только побеждать, а не считать очки.

Что скажете о качестве игры с тренерской точки зрения? С трибуны матч смотрелся круто…

Алексей Алексеев: Значит, так и есть. Соглашусь, что это было круто. Неплохо отыграли в защите, были красивые сэйвы вратарей. Игра доставила удовольствие не только зрителям, но и нам, потому что результат положительный. Поэтому для меня матч тоже был крутым.

Но на ошибки девчонкам укажете?

Алексей Алексеев: Естественно, без ошибок не бывает. Вы можете посмотреть, как было со Швецией. Мы проигрывали один на один и тут же пропускали мяч. Сегодня такого я не припомню. Была подстраховка, была борьба. Пропускали не после индивидуальных ошибок, а после хорошего взаимодействия француженок. То же самое могу сказать по нападению. Сегодня были и командные действия, и проявили себя индивидуально. Та же Вяхирева. Сегодня ее обыгрыш сработал.

Реализуй вы все свои моменты, вопрос о победителе был бы снят раньше…

Алексей Алексеев: Тогда не было бы так интересно. А так мы подогревали интерес.