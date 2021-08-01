Австралиец Уирн выиграл золото ОИ-2020 в парусном спорте в классе "лазер"

На летней Олимпиаде-2020 в Токио завершились мужские соревнования по парусному спорту в классе "лазер". Золото завоевал представитель Австралии Мэтт Уирн.

Второе место - хорват Тончи Стипанович, третье - норвежец Герман Томасгор. Россиянин Сергей Комиссаров занял 11-е место.

Для австралийцев золото Уирна стало 14-м.

У женщин в классе "лазер-радиал" победу праздновала датчанка Анне-Мари Риндом. Серебро досталось представительнице Швеции Юзефине Ульссон, бронза - Марит Боувместер из Нидерландов. Россиянка Екатерина Зюзина заняла в итоговом протоколе 27-е место.