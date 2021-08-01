Боксер Хатаев не согласен с решением судей в полуфинале Олимпиады

Российский боксер Имам Хатаев после поражения в полуфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 81 кг выразил недовольство решением судей.

Хатаев в 1/2 финала проиграл представителю Великобритании Бенджамину Уиттекеру раздельным решением судей. После боя россиянин назвал это решение несправедливым.

"Я уверен, что стал победителем. С решением судей не согласен. Первый раунд они отдали мне, второй британцу. Но в третьем раунде я нанес больше ударов, а Уиттакер просто держал и бегал, ничего не делал", - приводит слова россиянина служба информации ОКР.

В целом он остался доволен своим выступлением. И считает бронзовую медаль хорошим результатом.

"Бронза - хороший результат. Я доволен, но изначально была цель победить на Играх. С олимпийским боксом на этом заканчиваю, дальше буду выступать в профессиональном", - сказал он.