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Идет  день олимпиады
01.08.2021 07:43
Рубрика: Спорт

Боксер Хатаев не согласен с решением судей в полуфинале Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский боксер Имам Хатаев после поражения в полуфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 81 кг выразил недовольство решением судей.

Фото: EPA-EFE/Pablo Ramon
Бокс на Олимпиаде в Токио

Хатаев в 1/2 финала проиграл представителю Великобритании Бенджамину Уиттекеру раздельным решением судей. После боя россиянин назвал это решение несправедливым.

"Я уверен, что стал победителем. С решением судей не согласен. Первый раунд они отдали мне, второй британцу. Но в третьем раунде я нанес больше ударов, а Уиттакер просто держал и бегал, ничего не делал", - приводит слова россиянина служба информации ОКР.

В целом он остался доволен своим выступлением. И считает бронзовую медаль хорошим результатом.

"Бронза - хороший результат. Я доволен, но изначально была цель победить на Играх. С олимпийским боксом на этом заканчиваю, дальше буду выступать в профессиональном", - сказал он.

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