01.08.2021 12:28
Рубрика: Спорт
Боксер Замковой стал бронзовым призером Олимпиады
Российский боксер Андрей Замковой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. В полуфинале он проиграл кубинцу Роньелю Иглесиасу Сотолонго.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Чемпион мира 2019 года в весовой категории до 69 кг Замковой на этом турнире был посеян под вторым номером. В полуфинале его соперником стал третий номер посева - кубинец Роньель Иглесиас Сотолонго.
К сожалению, борьбы в этом поединке не получилось. Боксер из Кубы выиграл два раунда из трех, и пять судей отдали ему предпочтение.
Ранее в воскресенье по итогам своего полуфинала бронзовым призером Игр в Токио стал Имам Хатаев в категории до 81 кг.
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