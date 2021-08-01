Боксер Замковой стал бронзовым призером Олимпиады

Чемпион мира 2019 года в весовой категории до 69 кг Замковой на этом турнире был посеян под вторым номером. В полуфинале его соперником стал третий номер посева - кубинец Роньель Иглесиас Сотолонго.

К сожалению, борьбы в этом поединке не получилось. Боксер из Кубы выиграл два раунда из трех, и пять судей отдали ему предпочтение.

Ранее в воскресенье по итогам своего полуфинала бронзовым призером Игр в Токио стал Имам Хатаев в категории до 81 кг.