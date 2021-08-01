01.08.2021 11:01
Рубрика: Спорт
Чешские теннисистки выиграли золото Олимпиады в парном разряде
. Фото: Mast Irham/EPA
Чешские теннисистки Катерина Синякова и Барбора Крейчикова завоевали золото Олимпийских игр-2020 в парном разряде. В финальном матче они одолели спортсменок из Швейцарии Белинду Бенчич и Викторию Голубич - 7:5, 6:1.
Бронза у бразильянок Луизы Стефани и Лауры Пигосси. Во встрече за третье место они обыграли россиянок Веронику Кудерметову и Елену Веснину.
Для сборной Чехии - это первое в истории олимпийское золото в теннисе.
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31.07.2021
Позднякова: Командное золото дороже индивидуального 31.07.2021
Российские саблистки София Позднякова и Ольга Никитина прокомментировали победу в командном турнире на Олимпиаде в Токио. "Победа в команде - она как-то дороже. Конечно, индивидуальный приз - это тоже здорово, но я испытала какие-то эмоции, слезы, именно с командой", - призналась, в частности, Позднякова