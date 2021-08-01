Чешские теннисистки выиграли золото Олимпиады в парном разряде

Чешские теннисистки Катерина Синякова и Барбора Крейчикова завоевали золото Олимпийских игр-2020 в парном разряде. В финальном матче они одолели спортсменок из Швейцарии Белинду Бенчич и Викторию Голубич - 7:5, 6:1.

Бронза у бразильянок Луизы Стефани и Лауры Пигосси. Во встрече за третье место они обыграли россиянок Веронику Кудерметову и Елену Веснину.

Для сборной Чехии - это первое в истории олимпийское золото в теннисе.