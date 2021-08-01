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01.08.2021 10:18
Рубрика: Спорт

Глава ОКР: В некоторых видах спорта все оптимистичней, чем мы представляли

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал результаты сборной России по итогам половины Олимпийских игр-2020 в Токио, в том числе оценил выступление дзюдоистов и пловцов.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

"Что касается спортивной составляющей, комментировать можно бесконечно. Результаты соответствуют тем прогнозным планам, которые мы строили прежде чем приехать сюда. В отдельных дисциплинах все даже более оптимистично, чем мы себе представляли. Главное, что вся команда работает как единое целое. Хотел бы сказать слова благодарности и спортсменам, которые в силу разных обстоятельств не смогли завоевать медали. Но сам факт их участия подтверждает их высокий уровень мастерства. Так просто сюда, особенно в нынешнее время, сюда никто не приехал.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Хотел бы отметить, что дзюдо взяло три бронзовых медали. Это не тот результат, на который рассчитывала российская федерация дзюдо. С причинами такого результата следует разбираться экспертам и специалистам. К большому сожалению, я таковым не являюсь. Логично дождаться заседания тренерского совета Федерации и на экспертном уровне подвести итоги", - отметил Поздняков.

Кроме того, глава ОКР прокомментировал мнение известного телекомментатора Дмитрия Губерниева, согласно которому сборная России по плаванию выступила в Токио неудачно.

"Я на стороне наших пловцов. Это замечательное выступление. Два золота - это хороший результат для плавания, которое долгое время на Олимпиадах оставалась без золота. К счастью или нет, не все сразу. Нужна еще большая работа, чтобы появились новые золотые медали. Комментировать Губерниева бессмысленно. Он отстаивает свою точку по многим видам спорта. Но, насколько я знаю, он занимался академической греблей. Поэтому давайте послушаем экспертов", - сказал Поздняков.

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