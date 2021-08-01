Ильянкова посвятила медаль директору спортшколы, где начался ее путь
Ильянкова набрала 14,833 балла, уступив бельгийке Нине Дервал (15,200). "Бронза" - у американки Сунисы Ли (14,500). Если немного усложнить программу,что спортсменка и собирается сделать в ближайшее время, то можно претендовать и на большее.
Награду Настя посвятила директору олимпийской спортивной школы в Ленинске-Кузнецком, где начался ее путь в гимнастике.
- В детстве брусья вообще не были моим снарядом, - призналась Ильянкова. - Но когда попала в сборную, начало постепенно получаться. Так и пошло. Свою медаль я посвящаю Циммерману Эдуарду Александровичу - царствие небесное.
В составе команды, которая победила в многоборье, Ильянкова не выступала. А вот у наших состоявшихся чемпионов в воскресенье на помосте был не самый удачный день. Капитан сильнейшей команды и бронзовая медалистка в личном многоборье Ангелина Мельникова стала пятой в опорном прыжке, а с брусьев сорвалась и заняла последнее, восьмое место.
- Тело было готово, возможно, случился эмоциональный спад, - предположила Мельникова в разговоре с журналистами. - Довольна, что зашла на сложный прыжок и он у меня более-менее нормально получился. На брусьях не получилось начало. Уже второй элемент пошел как-то не так, ошибка случилась странная. Естественно, дальше уже все пошло наперекосяк.
Никита Нагорный, у которого те же титулы, что и у Мельниковой, стал седьмым в олимпийском финале в вольных упражнениях. Ближе всех к медалям оказался Давид Белявский, который занял четвертое место на коне.
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