Марсель Джейкобс: Я с детства мечтал выиграть Олимпийские игры

Олимпийское "золото" выиграл Марсель Джейкобс из Италии. Он промчался по дистанции за 9,80 секунды. Второе место занял американец Фред Керли (9,84), третье - канадец Андре де Грасс (9,89).

Из 10 секунд Марсель впервые выбежал 13 мая 2021 года в Савоне, где установил итальянский рекорд - 9,95 секунды и стал 150-м человеком в истории, преодолевшим знаковый рубеж. Еще раз разменять 10 секунд удалось на турнире в Монако - 9,99. А в Токио Джейкобсу удалось выжать из себя максимум, потянувший на личный рекорд. Интересно, что у итальянца есть победы и в другой дисциплине - прыжках в длину. В 2016 году Якобс выиграл национальный чемпионат. С личным рекордом 8,07 м занял десятое место в мировом рейтинге по итогам легкоатлетического сезона в помещении 2017 года. На чемпионате Италии до 23 лет Джейкобс прыгнул на 8,48 м, что стало его лучшим результатом. Правда, из-за слишком сильного попутного ветра +2,8 м/с его не засчитали.

- Я с детства мечтал выиграть Олимпийские игры. Не всегда получается воплотить фантазии в реальность. Но у меня вышло. Это фантастика, - по-итальянски эмоционально рассказывал Джейкобс журналистам.

Кстати, если говорить о происхождении, то мать Марселя - итальянка, а отец родом из Техаса. Но олимпийский чемпион считает себя итальянцем и даже не очень хорошо говорит на английском.

На главном стадионе в Токио установлен и первый мировой рекорд. Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас в финале в тройном прыжке улетела на 15,67 метра.

Предыдущий рекорд держался 26 лет. Он был установлен на чемпионате мира в 1995 году Инессой Кравец (Украина) - 15,50 м. Серебряную медаль завоевала Патрисия Мамона из Португалии (15,01), "бронзу" взяла испанка Ана Пелетейро (14,87).

- Я настраивалась на этот рекорд. Я чувствовала, что это мой день, - призналась Рохас. - В финале у меня возникли небольшие проблемы в техническом аспекте, но последний прыжок решил все. Я сосредоточилась, но в то же время не потеряла драйв. И вот я мировая рекордсменка.