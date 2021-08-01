01.08.2021 07:27
Рубрика: Спорт
Мартин выиграл золото в BMX-фристайле
Австралиец Логан Мартин завоевал золото в соревнованиях по BMX-фристайлу в дисциплине "парк".
Фото: REUTERS
В новой для Олимпиаде дисциплине - BMX-фристайле - был разыгран второй комплект наград. Среди мужчин лучшим оказался австралиец Логан Мартин. Он набрал 93,30 балла.
Второе место занял спортсмен из Венесуэлы Даниэль Дерс - 92,05. Бронза досталась британцу Деклану Бруксу - 90,80.
Российский райдер Ирек Ризаев показал шестой результат. 23-летний спортсмен набрал 82,40 балла.
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31.07.2021
Позднякова: Командное золото дороже индивидуального 31.07.2021
Российские саблистки София Позднякова и Ольга Никитина прокомментировали победу в командном турнире на Олимпиаде в Токио. "Победа в команде - она как-то дороже. Конечно, индивидуальный приз - это тоже здорово, но я испытала какие-то эмоции, слезы, именно с командой", - призналась, в частности, Позднякова