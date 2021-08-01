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01.08.2021 22:05
Рубрика: Спорт

"Краснодар" не забил пенальти и проиграл "Химкам" в матче РПЛ

Текст: Александр Ершов
В воскресенье во втором туре футбольного чемпионата страны "Краснодар" на своей арене неожиданно уступил подмосковным "Химкам" - 0:1 (0:0). В составе "быков" в первом тайме Классон не реализовал 11-метровый.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Перед первой в новом сезоне домашней встречей хозяева объявили, что уже согласовали трансфер из столичного "Локомотива" Гжегожа Крыховяка. Если 31-летний полузащитник сборной Польши будет продолжать показывать свой прежний уровень игры (заметим, на Евро-2020 он выглядел не совсем убедительно), то это будет серьезным усилением для "быков". Именно в опорной зоне, где предстоит выступать новичку, краснодарцы испытывали в последние года три глобальные трудности.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Согласован переход Крыховяка в "Краснодар" из "Локомотива"

Судя по всему, Крыховяк сможет дебютировать за новую команду в очень любопытном поединке третьего тура: 7 августа южане сыграют на выезде с "Зенитом". Ну, а пока без поляка хозяевам предстояло сразиться с "Химками", которым, между прочим, они уступили в минувшем первенстве в гостях - 0:1.

"Быки" в очень знойный южный вечер по традиции сразу приступили к массированным атакам, но первыми и вполне могли пропустить. Это Глушаков на десятой минуте мощным выстрелом с 18-ти метров заставил Сафонова сначала перевести мяч в перекладину, а затем еще раз выручить после прицельного удара полузащитника гостей из-за пределов штрафной.

А вот Лантратов - коллега кубанского голкипера - спас свою команду в еще более экстремальной ситуации: парировал на 15-й минуте пробитый в правый от него угол пенальти в исполнении Классона (Стоинович перед этим неловко останови в пределах штрафной краснодарца Сперцяна).

Хозяева внешне не придали особого значения редкой для шведского хавбека осечки, однако массированную оборону "Химок" до перерыва по большому счету больше удивить ничем не смогли. Более того, на 40-й минуте Сафонов с громадным трудом перевел на угловой коварный "черпачок" Кухарчука с линии штрафной, а затем уже подмосковный швед Дагерстоль толком не сумел пробить из идеальной позиции вблизи ворот соперника.

Фото: Михаил Синицын/РГ
"Локомотив" одержал волевую победу над ЦСКА во втором туре РПЛ

И после перерыва подмосковная команда практически ни в чем не уступала хозяевам, стараясь молниеносно контратаковать при любом удобном случае. Тогда наставник "быков" Ганчаренко в попытке хоть как-то повлиять на происходящее, выпускает еще одного дебютанта - колумбийского форварда Кордоба, его выход на замену очень помог "Краснодару" в матче первого тура в Екатеринбурге.

Но тут же ситуация для "быков" совсем стала трудной. Сафонов ввел мяч в игру прямо на химчанина Сабовича, который навесил на левый угол вратарской, а оттуда Кухарчук точно пробил головой по пустым воротам - 0:1, 63-я минута.

Естественно, хозяева бросились отыгрываться, однако "Химки" в своей штрафной действовали практически идеально и ошибок не совершали. И довели поединок (заметим, к основному времени арбитр Кобзев добавил целых 9 минут) до победы.

Что касается "Краснодара", то южане выглядят по-прежнему не слишком убедительно, словно продолжается крайне неудачный для них прошлый сезон.

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