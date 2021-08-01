На Кубани Елену Орябинскую с Олимпиады встретили хлебом-солью

Кубанскую спортсменку Елену Орябинскую торжественно встретили в аэропорту Краснодара. Гребчиха вернулась с Олимпийских игр со серебром. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

- Достижение Елены - это успех не только Краснодарского края, но и всего российского спорта, - отметил министр физической культуры и спорта региона Алексей Чернов. - Мы рады, что серебряного призера Олимпийских игр приехало встретить столь большое количество людей, это проявление уважения и любви к спорту.

После торжественного приветствия чемпионка Олимпиады в академической гребле провела фотосессию. Она отметила, что ее ждет реабилитация, а 13 августа спортсменка отправится на чемпионат России. Кроме того, Орябинская поделилась своими планами: в следующий раз она рассчитывает завоевать золото.

Напомним, после 17 лет неудач наши соотечественницы Елена Орябинская и Василиса Степанова впервые выиграли медаль в российском гребном спорте.

Как ранее сообщала "РГ", еще одно серебро Кубани с Олимпиады в Токио принесла сочинская теннисистка Елена Веснина. Причем она ей удалось завоевать медаль в свой день рождения. С двойным праздником землячку поздравил мэр Сочи. В дуэте с Асланом Карацевым в финале микста спортсмены сыграли с соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым.