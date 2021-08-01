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01.08.2021 06:42
Рубрика: Спорт

Российские бойцы ММА успешно выступили на турнире Bellator в США

Текст: Максим Домчев
В ночь на воскресенье в американском Анкасвилле проходит турнир Bellator 263. В нем приняла участие большая группа бойцов из России, секундантом которых выступил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Фото: instagram.com Фото: instagram.com
Фото: instagram.com

В рамках основного карда свой поединок проводил брат Хабиба - Усман Нурмагомедов. Он встречался с Луисом Муро. Поединок был завершен уже в первом раунде и победу техническим нокаутом одержал боец из России.

Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images
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Дебютный бой проводил Ислам Мамедов, соперником которого стал Брент Примус. По итогам трех раундов двое из трех судей отдали победу россиянину.

Брат другого бойца UFC Забита Магомедшарипова - Хасан, встречался с Джонатаном Киросом. Россиянин во втором раунде сделал тейкдаун и принялся добивать соперника. Рефери остановил поединок и присудил Магомедшарипову победу техническим нокаутом.

Гаджи Рабаданов уже в первом раунде нокаутировал американца Дэниэла Кэри.

Тем временем в Bellator назвали дату полуфинального поединка турнира в полутяжелом весе с участием чемпиона организации россиянина Вадима Немкова. Его бой с Энтони Джонсоном состоится 16 октября. В другом полуфинале встреятся Райан Бейдер и Кори Андерсон.

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