Российские бойцы ММА успешно выступили на турнире Bellator в США

В ночь на воскресенье в американском Анкасвилле проходит турнир Bellator 263. В нем приняла участие большая группа бойцов из России, секундантом которых выступил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

В рамках основного карда свой поединок проводил брат Хабиба - Усман Нурмагомедов. Он встречался с Луисом Муро. Поединок был завершен уже в первом раунде и победу техническим нокаутом одержал боец из России.

Дебютный бой проводил Ислам Мамедов, соперником которого стал Брент Примус. По итогам трех раундов двое из трех судей отдали победу россиянину.

Брат другого бойца UFC Забита Магомедшарипова - Хасан, встречался с Джонатаном Киросом. Россиянин во втором раунде сделал тейкдаун и принялся добивать соперника. Рефери остановил поединок и присудил Магомедшарипову победу техническим нокаутом.

Гаджи Рабаданов уже в первом раунде нокаутировал американца Дэниэла Кэри.

Тем временем в Bellator назвали дату полуфинального поединка турнира в полутяжелом весе с участием чемпиона организации россиянина Вадима Немкова. Его бой с Энтони Джонсоном состоится 16 октября. В другом полуфинале встреятся Райан Бейдер и Кори Андерсон.